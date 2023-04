O perfil dos apostadores esportivos: quem são eles e como conseguem lucrar com as apostas

Apoie o 247

Apostar em esportes é uma atividade que atrai milhões de pessoas ao redor do mundo, seja por diversão, por paixão ou por lucro. Mas quem são os apostadores esportivos? Como eles se comportam? E o que eles fazem para ter sucesso nas apostas?

Neste artigo, vamos apresentar um panorama geral do perfil dos apostadores esportivos, baseado em pesquisas e estatísticas do mercado. Vamos mostrar quem são eles, quais são seus hábitos, suas motivações, seus desafios e suas estratégias para ganhar dinheiro com as apostas.

Quem são os apostadores esportivos?

Não há uma resposta única para essa pergunta, pois os apostadores esportivos são um grupo heterogêneo, que pode variar em idade, gênero, renda, educação, localização e preferências.

Segundo um estudo da Universidade de Nevada, nos Estados Unidos, os apostadores esportivos representam cerca de 15% da população adulta do país, sendo que 85% são homens e 15% são mulheres.

A média de idade é de 40 anos, e a maioria tem ensino superior completo ou incompleto. A renda média anual é de US$ 75 mil, e a maioria vive em áreas urbanas.

No Brasil, não há dados oficiais sobre o perfil dos apostadores esportivos, mas estima-se que eles sejam cerca de 8 milhões, segundo a Associação Brasileira de Apostas Esportivas (ABAESP).

A maioria também é formada por homens, com idade entre 25 e 44 anos. O futebol é o esporte mais popular entre os apostadores brasileiros, seguido pelo basquete e pelo tênis.

Quais são os hábitos dos apostadores esportivos?

Os hábitos dos apostadores esportivos podem variar de acordo com o nível de envolvimento e de conhecimento que eles têm sobre as apostas. Alguns apostam apenas ocasionalmente, por diversão ou por emoção.

Outros apostam regularmente, como um hobby ou uma forma de complementar a renda. E há ainda aqueles que apostam profissionalmente, dedicando-se exclusivamente às apostas como uma fonte de renda.

De acordo com uma pesquisa da Gambling Commission, no Reino Unido, os apostadores esportivos gastam em média £ 25 por mês em apostas online. A maioria aposta em eventos ao vivo (67%), usando dispositivos móveis (65%).

Os principais fatores que influenciam as decisões dos apostadores são a intuição (44%), a análise estatística (36%) e as dicas de especialistas (34%).

No Brasil, não há dados específicos sobre os hábitos dos apostadores esportivos online, mas sabe-se que eles utilizam principalmente sites estrangeiros para realizar suas apostas, já que o mercado nacional ainda não é regulamentado.

Além disso, eles costumam buscar informações e dicas em blogs, podcasts e redes sociais sobre o assunto.

Quais são as motivações dos apostadores esportivos?

As motivações dos apostadores esportivos podem ser diversas, mas geralmente estão relacionadas ao prazer, à paixão e ao lucro.

Segundo uma pesquisa da Universidade de Nevada, nos Estados Unidos, as principais razões para apostar em esportes são:

Se divertir (71%)

Testar o conhecimento sobre os esportes (54%)

Ganhar dinheiro (53%)

Apoiar o time favorito (31%)

Sentir emoção (24%)

No Brasil, as motivações podem ser semelhantes, mas também podem incluir a busca por uma alternativa à crise econômica e à falta de oportunidades no mercado de trabalho.

Quais são os desafios dos apostadores esportivos?

Os desafios dos apostadores esportivos são muitos e variados. Alguns dos principais são:

Lidar com a variância e a aleatoriedade dos resultados

Controlar as emoções e a disciplina nas apostas

Gerenciar o bankroll e o stake de forma eficiente

Escolher as melhores odds e os melhores mercados para apostar

Analisar os dados e as informações relevantes para as apostas

Evitar as armadilhas e os vieses cognitivos nas apostas

Acompanhar as mudanças e as tendências do mercado

Estudar e se atualizar constantemente sobre os esportes

Enfrentar a concorrência e a dificuldade de encontrar valor nas apostas

Lidar com a falta de regulamentação e de segurança em alguns sites de apostas

Quais são as estratégias dos apostadores esportivos?

As estratégias dos apostadores esportivos podem variar de acordo com o estilo, a experiência e o objetivo de cada um. No entanto, algumas dicas podem ser úteis para todos os que desejam lucrar com as apostas. Algumas delas são:

Definir um objetivo e um plano de apostas

Escolher um nicho ou um mercado específico para se especializar

Buscar valor nas apostas, ou seja, apostar quando a probabilidade implícita na odd é menor do que a probabilidade real do evento acontecer

Utilizar métodos e ferramentas de análise, como estatísticas, modelos matemáticos e softwares de gestão de apostas

Comparar as odds oferecidas por diferentes sites de apostas e aproveitar as melhores oportunidades

Diversificar o portfólio de apostas, apostando em diferentes esportes, ligas e mercados

Acompanhar os resultados e avaliar o desempenho das apostas

Aprender com os erros e os acertos e buscar melhorar constantemente

Conclusão

Os apostadores esportivos são um grupo diverso e dinâmico, que se interessa pelos esportes e pelas apostas por diferentes motivos. Eles enfrentam vários desafios e precisam desenvolver estratégias para se destacar no mercado.

Apostar em esportes não é uma atividade fácil nem garantida, mas pode ser muito gratificante para quem se dedica e se prepara para isso.

Se você quer fazer parte desse grupo, comece hoje mesmo a estudar e praticar as apostas esportivas.

