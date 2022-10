O que a eleição significará para as apostas no Brasil

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

As eleições no Brasil têm adiado ainda mais a decisão do Senado sobre a aprovação dos jogos de azar no país. O foco dos candidatos à presidência, que inclui o atual presidente Jair Bolsonaro, e dos parlamentares gira em torno da expectativa de quem será o próximo governante do país.

A confirmação de um segundo turno eleitoral para decidir a presidência dos próximos quatro anos comprometeu ainda mais a aprovação de uma regulamentação para apostas no país. Este impacto torna-se ainda maior frente a um ano de Copa do Mundo, onde as apostas esportivas certamente movimentariam o mercado de apostas, ainda mais com a Seleção Brasileira entre as favoritas a conquistar o título!

A alternativa é uma velha conhecida dos brasileiros, apostar online! A https://betting.com/pt/ já está preparada para atualizar os apostadores sobre tudo o que acontece no contexto das apostas esportivas. Mesmo sendo um meio legal para apostar, os brasileiros ainda anseiam pela legalização dos jogos de apostas em território nacional, o que dificilmente acontecerá ainda este ano. Então não perca as oportunidades oferecidas online!

Divulgação

O que esperar do segundo turno presidencial

As atenções dos brasileiros e dos políticos com mandato vigente estão no segundo turno das eleições presidenciais. Em outras palavras, o Brasil todo aguarda ansiosamente o embate entre o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Enquanto isso, executivos do setor de jogos alimentam expectativas de que, com o fim das eleições, algumas medidas ainda podem ser aprovadas, principalmente no que diz respeito à regulamentação das apostas de cotas fixas, conhecidas como apostas esportivas.

Os investidores também acreditam que existe um peso oriundo de vínculos político-religiosos que impedem a aprovação da nova legislação o quanto antes e que o mesmo seria amenizado após as eleições. Com isso aumentaria a possibilidade de aprovação de medidas provisórias e outras sanções administrativas que impedem a regulamentação das apostas.

Outubro, novembro ou dezembro?

Os interessados no setor de jogos acreditam que haverá a retomada da tramitação do projeto de Lei 442/91 ainda este ano, já que o orçamento público anseia pelos recursos gerados por estas atividades. Mesmo com um certo otimismo do mercado sobre a votação ocorrer nos próximos meses, a composição do senado ainda preocupa os investidores. Isto porque o atual presidente é declaradamente contra a aprovação dos jogos de apostas no país e seu partido político conquistou 99 cadeiras na câmara dos deputados e 8 no senado.

Ainda assim espera-se que as esferas legislativas adotem uma posição de diálogo, que seja propositiva em relação ao PL 442/91, e não excludente. Isto significa que o cenário mais favorável para a legalização dos jogos de azar seria aquele em que o senado votasse o PL antes do final do ano. Em outras palavras, com a nova composição executiva definida para 2023, o grupo de trabalho designado para o Marco Regulatório do Jogo terá muito trabalho pela frente para convencer a nova bancada do senado a votar a favor do setor caso a votação ocorra em 2023.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.