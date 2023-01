O que deve saber antes de apostar online

Apoie o 247

As apostas online são uma das atividades favoritas dos portugueses. Todos os dias, milhares de portugueses apostam nas principais competições e ligas nacionais e internacionais de futebol, basquetebol e outros desportos.

Porém, nem todos os fãs de desporto sabem como funcionam as apostas online. A boa notícia é que começar a apostar online é relativamente simples. Leia o nosso guia e descubra algumas das principais dicas de apostas desportivas que temos para si.

Procure as melhores Odds

Procurar as melhores odds nunca foi tão fácil. Alguns sites, como o Best Odds , comparam centenas de casas de apostas para ajudá-lo a encontrar as odds mais vantajosas. Mas quais são as vantagens de escolher as melhores odds?A título de exemplo, consideremos o dérbi lisboeta entre o Sporting CP e o SL Benfica . Imaginemos que duas casas de apostas oferecem odds a favor do Sporting de 2,10 e 2,20. Escolher a opção mais vantajosa corresponde a um pagamento 5% mais elevado, caso ganhe.

Conheça os tipos de apostas

As apostas desportivas são conhecidas pela sua versatilidade, permitindo-lhe apostar em centenas de possibilidades. Veja quais são os tipos de apostas mais populares em Portugal:

Apostas 1X2 – Este tipo de apostas são as mais simples. Consistem apenas em apostar em quem irá ganhar o jogo – equipa da casa (1), empate (X), ou equipa de fora (2).

Este tipo de apostas são as mais simples. Consistem apenas em apostar em quem irá ganhar o jogo – equipa da casa (1), empate (X), ou equipa de fora (2). Intervalo – Existe uma grande variedade de apostas para o intervalo. Pode apostar no resultado exato, no vencedor e no empate, por exemplo.

Existe uma grande variedade de apostas para o intervalo. Pode apostar no resultado exato, no vencedor e no empate, por exemplo. Acima/abaixo – Este tipo de aposta envolve apostar se o número de acontecimentos será acima ou abaixo de um valor pré-definido. Pode apostar no número de golos, de cantos ou de faltas.

Este tipo de aposta envolve apostar se o número de acontecimentos será acima ou abaixo de um valor pré-definido. Pode apostar no número de golos, de cantos ou de faltas. Dupla possibilidade – Estas apostas permitem selecionar mais de uma possibilidade para um determinado evento, como por exemplo um empate ou vitória.

Estas apostas permitem selecionar mais de uma possibilidade para um determinado evento, como por exemplo um empate ou vitória. Resultado exato – Para ganhar estas apostas, deve acertar no resultado exato do jogo. São conhecidas pelas suas odds elevadas.

Para ganhar estas apostas, deve acertar no resultado exato do jogo. São conhecidas pelas suas odds elevadas. Proposições – As proposições são um tipo de aposta que diz respeito à performance individual de cada jogador. Pode apostar se um determinado jogador irá marcar, fazer uma assistência ou ser expulso.

Esteja atento às estatísticas

Os sites de apostas contêm secções de estatísticas detalhadas que lhe permitem ver os últimos confrontos das equipas nas quais pretende apostar. Consultar os últimos resultados e analisar a forma atual da equipa pode ajudá-lo a fazer apostas melhores.

Mas as estatísticas não se limitam apenas aos confrontos passados. Todos os eventos ao vivo possuem uma vasta lista de estatísticas que os apostadores podem consultar, incluindo os lances perigosos, o número de cantos, os cartões e as expulsões. É a funcionalidade perfeita para os fãs de apostas ao vivo.

Leia as últimas notícias

Ler as notícias é uma ótima forma de ficar a par das novidades no mundo das apostas desportivas. Além disso, saber mais sobre as novas contratações ou as lesões mais recentes do seu clube favorito pode dar-lhe uma vantagem na hora de fazer uma aposta.

Esteja atento aos principais jornais desportivos portugueses para ficar sempre a par das últimas notícias. Através dos sites, pode facilmente organizar as notícias por clube ou competição.

Utilize bónus e promoções

A grande vantagem dos sites de apostas face às casas de apostas tradicionais são os bónus, por isso é fulcral que os utilize a seu favor. Grande parte dos sites de apostas possuem bónus para novos apostadores que lhe permitem apostar gratuitamente ou beneficiar de melhores odds.

As apostas grátis são um dos bónus favoritos dos portugueses. Basta cumprir os requisitos no que diz respeito às odds mínimas e ao número de eventos para receber uma aposta gratuita.

