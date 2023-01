O que deverá acontecer com o mercado de criptomoedas em 2023?

Apoie o 247

As criptomoedas surgiram em 2008 e rapidamente se popularizaram mundo afora. Para se ter ideia, estima-se que, até 2021, cerca de 18,8 milhões de Bitcoins já tenham sido emitidos. Este número, divulgado pelo agregador CoinGecko, evidencia a força do meio de troca.

No entanto, no decorrer do último ano, uma queda acentuada no valor de mercado dessas moedas virtuais assustou os seus entusiastas, como os apostadores de sites como o de apostas esportivas BetFury , por exemplo. Com isso, muitas pessoas veem o futuro das criptomoedas como incerto. Pensando nisso, nada melhor do que conferir o que 2023 trará para o mercado de criptoativos. Acompanhe a matéria!

O que levou à queda das criptomoedas?

Antes de mais nada, é preciso entender porque as criptomoedas tiveram uma queda tão brusca em um pequeno intervalo de tempo, em um período que ficou conhecido como o "inverno cripto".

Essa queda teve seu ápice em meados de 2022, e não possui apenas um fator agravante, mas vários. Entre eles estão o aumento generalizado da inflação, as consequências da pandemia de Covid-19, o desequilíbrio de oferta e demanda e a instabilidade causada pela guerra na Ucrânia – entre outros fatores.

Com isso, é possível entender que a recuperação deste mercado não será uma tarefa simples e nem rápida, afinal, há muitos agentes envolvidos. Todavia, no ano de 2023, o mercado pode começar a dar alguns sinais de recuperação.

Expectativa para 2023

Em 2023, é esperado um cenário de incertezas , mas com esforços das partes envolvidas para uma melhora no mercado. Um dos fatores que dão esperança é de que o FED, o Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos, reduza as taxas de juros, o que afetará positivamente agentes de risco, o caso das criptomoedas.

Neste cenário, a recuperação das criptomoedas seria ainda mais rápida que a de outros agentes, tendo em vista a sua natureza. Por outro lado, é entendido que o mercado chegou ao fundo, então, espera-se que o cenário se mantenha estável até pelo menos metade do ano de 2023 – sem crescimento, mas também sem novas quedas.

Isso quer dizer que o valor e volume de negociações deve continuar semelhante ao que está no momento, com o Bitcoin valendo entre US$ 18 mil e US$ 22 mil. Então, como pode ser visto, não há garantias de melhorias drásticas para o ano de 2023. Porém, as expectativas são de lenta melhora até o ano de 2025 – quando é esperado que seja dado início à recuperação efetiva do mercado. Resta-nos aguardar!

