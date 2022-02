O que esperar da Final da Liga dos Campeões 2022

Apoie o 247

A Liga dos Campeões 2022 já está na fase eliminatória, com os confrontos de oitavas de final em andamento. São 16 equipes na tentativa de chegar à grande final e muitas apostas a serem feitas ao longo da competição.

Abaixo, confira mais informações sobre as oitavas de final da Champions League para preparar os melhores palpites:

Após goleada, City encaminha vaga para próxima fase

Existe uma razão para que o Manchester City, treinado por Pep Guardiola, esteja no topo dos principais prognósticos — segundo a Bet365, empresa de apostas, as odds apostando na classificação dos Citizens estão em 3.25. Isso porque o clube inglês goleou o Sporting, fora de casa, por 5 a 0. Com isso, o City pode perder o jogo da volta por até quatro gols que ainda sairá com a classificação.

Vice-campeão na última edição, derrotado por 1 a 0 diante do Chelsea, o clube inglês busca o título inédito e confia em Pep Guardiola, que já levantou o caneco pelo Barcelona como jogador e técnico, para avançar nas próximas fases da competição.

O jogo da volta acontecerá somente em março, no dia 9, no Etihad Stadium, às 17 horas (horário de Brasília). Ainda que o coletivo seja o ponto mais forte da equipe, vale destacar as atuações do atacante Mahrez, artilheiro da equipe na competição com seis gols.

Liverpool segue invicto na Liga dos Campeões em 2022

O Liverpool ainda não sabe o que é derrota nesta edição da Champions League. Na fase de grupos, 100% de aproveitamento: seis jogos, seis vitórias, 17 gols marcados e apenas seis sofridos — tudo isso no Grupo B, considerado um dos mais difíceis, com Atlético de Madrid, Porto e Milan.

Pelo confronto de ida nas oitavas de final, os Reds encararam a Inter de Milão, atual campeã do Campeonato Italiano. O jogo até foi equilibrado na maior parte do tempo, mas na reta final o brasileiro Roberto Firmino e Salah marcaram para abrir boa vantagem no jogo da volta, que acontecerá no dia 8 de março, às 17 horas (horário de Brasília), em Anfield.

Segundo a Bet365, as odds estão em 5.00 a favor do Liverpool, que pode perder por até um gol de diferença para se classificar às quartas de final. Como destaque individual, o egípcio Salah é o grande nome da equipe: são oito gols marcados e artilheiro dos Reds na Liga dos Campeões 2022.

Palpites no PSG e Bayern de Munique estão em alta

Em um dos confrontos mais esperados nesta fase da Champions, PSG bateu o Real Madrid por 1 a 0 no Parc des Princes. O gol que decretou a vitória foi marcado por Kylian Mbappé, em linda jogada individual. Apesar da vantagem mínima e o jogo da volta a ser disputado no Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, as odds são favoráveis ao time francês (8.00 contra 26.00 para os merengues), ainda segundo a Bet365.

Um dos melhores times desta Liga dos Campeões 2022, o Bayern de Munique não teve vida fácil diante do RB Salzburg. Os Bávaros perdiam o confronto até os 44 do segundo tempo, mas o gol de Coman selou o empate no confronto de ida. A volta será disputada em Munique e, apesar da igualdade no placar, as odds a favor do Bayern de Munique estão em 5.50 contra 151.00 para o RB Salzburg.