O Que Esperar do Grupo G na Copa do Mundo 2022

No grupo G da Copa do Mundo de 2022 que será sediada no Catar encontram-se 4 ótimas seleções, e uma delas é a seleção brasileira. Por isso, vamos falar mais sobre esse grupo e o que esperar dele.

Mas além do Brasil, quais outras seleções caíram no grupo G da Copa do Mundo? Também foram sorteadas para o grupo do Brasil as seleções de Camarões, Sérvia e Suíça.

Uma curiosidade que pode chamar um pouco de atenção: Sérvia e Suíça também estavam no grupo do Brasil na última Copa do Mundo, sediada na Rússia em 2018.

Na ocasião, passaram de fase Brasil em primeiro lugar e Suíça em segundo. E os resultados da nossa seleção contra essas duas que estarão novamente em nosso caminho foram:

· Brasil 1x1 Suíça

· Sérvia 0x2 Brasil

Sabemos que já se passaram mais de 4 anos e que as seleções tiveram diversas mudanças, mas histórico é histórico, e ele está aí a critério de curiosidade. Veja mais conteúdos sobre a Copa do Mundo de 2022.

Como chega cada uma das 4 seleções do grupo G para a Copa do Mundo no Catar

Agora vamos ver como Brasil, Camarões, Sérvia e Suíça chegam para essa Copa.

Brasil: A seleção brasileira chega como uma das favoritas para o Mundial. E verdade seja dita, realmente é favorita.

Durante as eliminatórias para o torneio, o Brasil simplesmente passeou em campos sul-americanos. Terminando as eliminatórias em primeiro lugar com 45 pontos conquistados. 6 pontos a mais do que a segunda colocada na tabela, a Argentina.

Foram:

· 17 Partidas;

· 14 Vitórias;

· 3 Empates;

· 0 Derrotas;

· Marcou 40 gols e sofreu apenas 5.

A seleção brasileira foi avassaladora nas eliminatórias.

Na Copa América de 2019 foi campeão, vencendo o Peru por 3x1 na grande final.

E na Copa América de 2021 foi vice-campeão, perdendo para a rival Argentina na final pelo placar magrinho de 1x0.

Atualmente o Brasil é número 1 no Ranking da FIFA, e é considerado por muitos como a melhor seleção do mundo.

Por tanto, é inevitável acreditar que nosso Brasil é um dos favoritos para erguer a taça de campeão do mundo em dezembro de 2022.

Camarões: A seleção de Camarões chegará ao Catar para disputar sua 8ª Copa do Mundo. E se a nível continental Camarões é uma das melhores seleções, a nível mundial a história é bem diferente. Infelizmente para nossos oponentes africanos eles não são favoritos nem para passar da fase de grupos dessa Copa. Mas futebol é futebol, e tudo pode acontecer.

Na Copa das Nações Africanas de 2020, a seleção camaronesa chegou até as semifinais, quando foi eliminada por Marrocos pelo placar elástico de 4x0.

E nessa mesma edição da Copa das Nações Africanas, Camarões disputou o 3º lugar contra Guiné, e perdeu por 2x0.

Já na edição de 2022 da Copa das Nações Africanas, a seleção camaronesa mais uma vez chegou às semifinais, onde mais uma vez tropeçou, dessa vez sendo eliminada pelo Egito de Mohamed Salah na disputa por pênaltis.

Mas nessa edição de 2022 Camarões ficou com o 3º lugar, derrotando Burkina Faso nos pênaltis.

Nas eliminatórias para o Mundial no Catar, Camarões ficou em 1º lugar no seu grupo, conquistando assim sua vaga nos playoffs para disputar uma vaga na Copa.

Seu adversário nos playoffs? A Argélia.

Então em 2 jogos, ida e volta, Camarões garantiu sua vaga na Copa do Mundo ao vencer a Argélia por 2x1 no placar agregado.

Sérvia: A Sérvia é uma seleção jovem que chega para tentar incomodar as seleções do grupo G.

E apesar de não ter diversos nomes gigantescos do futebol mundial, há um jogador que se deve ter muito cuidado nessa seleção, o jovem centroavante Dusan Vlahovic da Juventus.

Nas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo, a Sérvia ficou em 1º lugar em seu grupo, que por sinal tinha Portugal também. Conquistando assim uma vaga direta para o Mundial, e deixando os lusitanos em 2º lugar amargando a repescagem.

Na última Copa esteve no grupo do Brasil e perdeu o duelo contra nossa seleção por 2x0. Na ocasião acabou ficando em 3º lugar do grupo sendo eliminada na primeira fase do Mundial.

É uma seleção jovem que promete dar muito trabalho. E deve tentar ao máximo conquistar um feito histórico: passar da fase de grupos de uma Copa do Mundo.

Pois tanto em 2010, quanto em 2018, ficou na primeira fase da competição.

Suíça: A Suíça, além do Brasil, também é favorita a passar da primeira fase. Estava no mesmo grupo da nossa seleção em 2018 e na ocasião

empatou em 1x1 no duelo contra a gente. Passou em 2º lugar do grupo na primeira fase do Mundial da Rússia.

Na Eurocopa 2020, disputada em 2021 por conta da Pandemia de COVID-19, a seleção da Suíça se classificou em 3º lugar no grupo A, como uma das melhores terceiras colocadas daquele campeonato.

Foi até as quartas de final do torneio, quando foi eliminada pela Espanha na disputa por pênaltis.

Mas antes disso, nas oitavas de final, conquistou um feito incrível, eliminou também em disputa de pênaltis a atual campeã mundial, França.

Nas eliminatórias para o Mundial no Catar ficou em 1º lugar no seu grupo, que também contava com a atual campeã europeia, Itália.

É uma seleção forte, que dá trabalho aos adversários, e isso explica o favoritismo ao lado do Brasil para se classificar na fase de grupos da Copa.

Afinal, o que esperar do Grupo G na Copa do Mundo?

Copa do Mundo é Copa do Mundo, e ali estão as melhores entre as melhores seleções de cada continente. Todo jogo da fase de grupos é como se fosse uma final de jogo único, e é preciso ser encarado dessa forma. Com total seriedade.

O grupo G do Mundial no Catar tem Brasil, Camarões, Sérvia e Suíça, e modéstia a parte, resta apenas 1 vaga para se classificar para as oitavas de final, pois uma vaga do grupo G é do Brasil.

E não há falta de humildade ao dizer que o Brasil se classificará na fase de grupos, pois essa é a realidade. Dificilmente nossa seleção cairá na primeira fase do Mundial.

Camarões deve ficar com a 4ª colocação do grupo. Pois dificilmente vencerá algum dos 3 jogos.

A segunda vaga para ir às oitavas da Copa deverá ser decidida entre Sérvia e Suíça. Mas a grande favorita para se classificar no grupo G ao lado do Brasil é, sem dúvida alguma, a Suíça.

Por isso, nosso palpite é que Brasil se classifique em 1º lugar, e Suíça se classifique em 2º. Com a Sérvia ficando mais uma vez na primeira fase da competição no 3º lugar. E assim, repetindo o resultado da fase de grupos da última Copa do Mundo.

