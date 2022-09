O que faz uma assessoria em compras? Conheça essa profissão

Apoie o 247

Muitas vezes acreditamos que a figura de uma assessoria em compras se reduz a ser a de um "companheiro" que nos ajuda e aconselha nas ocasiões em que precisamos sair para comprar roupas e, embora isso seja verdade até certo ponto, o assessor de compras tem muitas outras funções que você deve conhecer, então vou te dizer o que é e como ele pode te ajudar.

A assessoria em compras é o profissional que o ajuda a melhorar a sua imagem aproveitando todo o seu potencial, aumentando a sua confiança e autoconfiança, e que também o acompanha na escolha das peças que pretende comprar, aconselhando-o em todos os momentos e naqueles casos em que você não tem tempo, compre para você, escolhendo as roupas mais adequadas, pode-se dizer que é seu personal shopper e um especialista em moda e tendências.

Este valor está a ser estabelecido gradualmente no Brasil, no entanto em muitos países, por exemplo nos EUA, é habitual que as pessoas tenham o seu personal shopper que presta os seus serviços tanto para o público feminino como masculino.

Existe uma diferença entre o personal shopper e o consultor de imagem, já que a função do consultor é aconselhar seus clientes a melhorar sua imagem valorizando as características mais bonitas de cada pessoa, mas não realiza compras.

Há momentos em que não temos certeza de quais roupas nos favorece de acordo com nossa morfologia ou nossa paleta de cores, não sabemos como podemos destacar nossas características mais bonitas ou esconder nossos defeitos, ou queremos poder nos vestir em um determinado estilo mas não sabemos como. Pois bem, a assessoria em compras se encarrega de aconselhá-lo para que você se conheça e saiba o que realmente combina com você, ajuda você a encontrar seu estilo e se sentir seguro e confortável com a imagem que projeta.

Há uma tendência de se pensar que os serviços de um personal shopper são reservados para um público de alto nível econômico, porém, não é o caso, pois hoje qualquer pessoa pode acessar os serviços desses profissionais e muitos deles também oferecem serviços com descontos ou em forma de pack.

A função do personal shopper deve ser sempre levar em conta o orçamento de cada cliente e, a partir dele, o que o cliente já tem no guarda-roupa, saber o que vai precisar substituir para mudar ou melhorar seu estilo, para isso você deve saber quais são os gostos, necessidades e estilo de vida do cliente.

Você deve estar se perguntando quais benefícios você pode obter se contratar os serviços de um personal shopper, vou citar alguns deles:

Melhore sua imagem e obtenha alterações rapidamente

Ao contratar os serviços do personal shopper você não terá que esperar muito tempo para começar a ver as mudanças na sua imagem, mas poderá vê-las rapidamente, pois começará a mudar a maneira como se veste.

Encontre o seu estilo e aumente a sua autoestima e autoconfiança.

Às vezes não há concordância entre como somos e como nos sentimos e a imagem que projetamos no exterior ao nos vestir, o personal shopper o ajudará a evitar que isso aconteça, encontrando seu estilo, aquele com o qual você se sente confortável e isso fará você se sente seguro de si mesmo, aumentando sua auto-estima.

Você aprenderá a se conhecer e saberá o que lhe convém e o que não lhe convém.

O personal shopper lhe dirá por que algumas roupas se adaptam à sua morfologia e por que outras não e o mesmo com as cores, você entenderá por que algumas cores ficam bem em você e com outras, no entanto, você percebe que não fica bem.

Você vai economizar tempo e dinheiro quando for às compras.

Ele organizará seu guarda-roupa e isso permitirá que você saiba o que realmente precisa incorporar e, quando sair das lojas, comprará apenas o que realmente precisa e sabe que combina com você.

O resultado é uma economia de dinheiro e tempo não passar a manhã ou à tarde dando voltas e voltas pelas lojas sem saber bem o que comprar ou arrepender-se de ter comprado algo que quando chega a casa sente que nunca vai usar porque não te convence muito ou porque você não sabe como você pode combiná-lo.

O personal shopper ajuda você com suas compras.

Você pode contratar uma rota de compras e ir com ele ou se não tiver tempo, ele pode comprar para você.

Você sempre saberá como se vestir

Em ocasiões em que encontrar um look adequado pode envolver mais trabalho, por exemplo no dia do seu casamento para escolher o seu vestido ideal, ou num evento especial, o personal shopper irá ajudá-lo e aconselhá-lo para que possa participar em qualquer evento da forma mais adequada.

Portanto, se você ainda não experimentou, não espere mais e contrate os serviços de uma assessoria em compras e poderá ver por si mesmo todas as vantagens que pode obter.

