O que motiva funcionários a aprender um novo idioma?

Não há dúvidas de que as empresas se beneficiam de ter funcionários bilíngues. Os membros da equipe que conhecem um segundo idioma, principalmente o inglês, podem facilitar o processo de comunicação entre clientes e outros funcionários com sua empresa.

Além disso, os representantes de vendas e atendimento ao cliente tendem a ter melhor relacionamento, e sucesso no mercado, se falarem o idioma nativo das pessoas com quem estão se relacionando.

Basta um pouco de imaginação para perceber os benefícios de empregar uma força de trabalho bilíngue em quase todos os contextos corporativos concebíveis.

No entanto, nem sempre é possível contratar funcionários que possuam proficiência em inglês (ou em qualquer outro idioma). Um candidato específico pode ser qualificado para uma posição de todas as outras formas, exceto no que diz respeito ao conhecimento em uma linguagem específica.

E contratações e demissões levam tempo e recursos, então não faz sentido substituir toda uma equipe existente apenas porque eles não falam inglês ou outra idioma relevante para os seus interesses corporativos.

Nesse caso, a opção mais simples é treinar os funcionários atuais no idioma em questão.

Motivação: A chave para a mudança

O consenso entre os especialistas em línguas é que a motivação é crucial na aquisição de uma nova habilidade: plataformas de cursos de inglês para empresas como a Preply , por exemplo, possuem diversos materiais que comprovam essa relação e disponibilizam dicas de como realizar esse processo de aprendizagem de inglês para negócios.

No entanto, embora seja improvável que funcionários leais à empresa e dedicados à sua visão recusem um pedido para aprender um novo idioma, não há garantia de que eles ficarão entusiasmados com o processo de aprendizagem.

Um empregador pode pedir, dizer ou exigir que um funcionário aprenda um novo idioma, mas se ele não estiver suficientemente motivado, isso simplesmente não acontecerá. Existem dois tipos principais de motivação a considerar: a integrativa e a instrumental.

Motivação Integrativa . As linguagens estão ligadas a uma cultura específica. Um aluno que aprecia e admira essa cultura é mais propenso a se inspirar a se integrar a ela aprendendo o idioma. Dessa forma, podemos afirmar que esse indivíduo tem motivação integrativa;

. As linguagens estão ligadas a uma cultura específica. Um aluno que aprecia e admira essa cultura é mais propenso a se inspirar a se integrar a ela aprendendo o idioma. Dessa forma, podemos afirmar que esse indivíduo tem motivação integrativa; Motivação Instrumental. Nem todos os alunos de línguas têm motivação integrativa. Muitos deles querem aprender uma língua para um propósito mais utilitário. Eles podem querer atender a um requisito de mercado ou serem capazes de ler um material técnico – e isso é chamado de motivação instrumental.

Embora esses dois tipos de motivação sejam diferentes, eles não são mutuamente exclusivos.

Os professores de línguas concordam que ter motivação integrativa e instrumental gera os melhores resultados, sendo essa a forma mais provável de construir uma aprendizagem e retenção bem-sucedidas a longo prazo.

Como os empregadores podem motivar funcionários a aprender novos idiomas?

Há várias maneiras pelas quais um empregador pode facilitar a apreciação de sua força de trabalho por uma cultura ou idioma específico. Para exemplificar, a seguir, compartilharemos 3 delas para que você possa se inspirar:

Realize ou participe de eventos que celebram uma cultura

Representantes de Recursos Humanos ou líderes de equipe podem querer organizar eventos sociais nos finais de semana, ou após o expediente, que envolvam a participação em feiras ou festivais culturais.

Nesses eventos, os funcionários podem aproveitar as festividades ou até interagir com falantes do idioma desejado. Esta é uma atividade divertida para todos os envolvidos, além de ajudar a construir uma motivação integrativa.

Oferecer incentivos

A motivação instrumental também é importante, e a maneira mais óbvia de facilitá-la é por meio de incentivos corporativos.

Estes podem variar de simples prêmios em dinheiro a avanço na carreira para funcionários que demonstrem um certo nível de proficiência em inglês ou em outro idioma almejado. Um bom lugar para começar (especialmente se a equipe de um empregador for composta principalmente de millennials) é oferecer feedback positivo ou encorajamento verbal.

Fornecer o espaço físico necessário

Muitos empregadores optam por subsidiar ou pagar pelo ensino e/ou possuir aulas nas instalações do escritório durante o horário de expediente. Investir em tais medidas facilita tanto a motivação integrativa quanto a instrumental.

Para fechar

Por fim, seja o treinamento de idiomas opcional ou obrigatório para os funcionários, uma boa carga de motivação garante resultados muito melhores.

A aquisição de um segundo idioma, principalmente o inglês, pelos funcionários leva tempo e recursos, mas com um pouco de reflexão e planejamento os empregadores podem ajudar a aumentar a motivação dos funcionários.

Consequentemente, no fim do dia, sem dúvidas, do dia verão um ROI aprimorado em seu programa de desenvolvimento de funcionários.

