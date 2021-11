O que o maior evento do ano no futebol americano promete para 2022?

Apoie o 247

Que o Super Bowl é o maior evento do ano no futebol americano não é novidade. Todos os anos esse acontecimento atrai a atenção de pessoas de todo o planeta Terra em torno dos dois melhores times de futebol americano da temporada e movimenta milhares de dólares em casas de apostas online. Isso sem contar o apelo que o show do intervalo oferece até para aquelas pessoas que não se interessam nem um pouco pelo esporte.

Em 2022, a 56ª edição do evento acontecerá em 13 de fevereiro no SoFi Stadium, em Los Angeles. Na ocasião, o tão esperado halftime show reunirá uma quantidade de rappers sem precedentes nos palcos do Super Bowl.

Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar, Mary J. Blige e Snoop Doggcompartilharão os holofotes. Ao todo, eles somam 43 Grammys, o maior reconhecimento da indústria musical norte-americana. Com isso, não há dúvidas de que eles oferecerão ao público local e aos telespectadores uma experiência nunca antes vista na história do maior evento do ano no futebol americano.

Quais times devem chegar ao Super Bowl LVI?

Quanto aos times que farão parte do show esportivo do evento, as atuais performances mostram que os fãs do esporte têm tudo para ver pelo menos um time que não chega lá há alguns anos.

Muita coisa mudou no esporte desde a realocação de grandes jogadores em outros times. Um desses casos foi Tom Brady, que, ao deixar os Patriots, levou seu talento para fazer a diferença ao lado dos Tampa Bay Buccaneers. Enquanto isso, as coisas não parecem tão favoráveis para o time de New England, que até 2019 era visto como um dos maiores do esporte.

Conforme prognósticos divulgados pela Betfair, os times com mais chances de levarem o troféu são:

● 1º Buffalo Bills

● 2º Tampa Bay Buccaneers

● 3º Green Bay Packers

● 4º Los Angeles Rams

● 5º Dallas Cowboys

Dentre os prognósticos, o que mais surpreende os torcedores é o dos Buffalo Bills. O time nunca conquistou um troféu do Super Bowl e também é conhecido por ser o único da NFL a perder quatro jogos consecutivos no jogo final da liga. Porém, será que essa melhora será o suficiente para mudar esse cenário em 2022? Bom, o torcedor desse time apenas encontrará a resposta para essa pergunta em fevereiro.

Se a provável presença dos Bills no maior evento do ano no futebol americano surpreende, por outro lado, o segundo time não intriga tanto. Isso porque, desde que o Tom Brady passou a fazer parte dos Buccaneers, as coisas mudaram para o time, tendo inclusive se tornado campeões no Super Bowl XV, após 18 anos sem ter essa conquista.

Essas estimativas são calculadas com base na performance que as equipes têm tido ao longo da temporada. Sendo assim, caso algum desses times comece a perder jogos, as previsões serão atualizadas, dando lugar para novos nomes. Tudo ainda pode mudar!

