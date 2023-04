Ofertas e Bônus para apostar online como quiser na melhor casa de apostas

Apoie o 247

Que a Betsul é a melhor e mais completa casa de apostas esportivas da América do Sul todo mundo já sabe. Mas você conhece as promoções e bônus que a Betsul oferece?

A plataforma tem interface simples e intuitiva que garante uma experiência divertida e segura no universo das apostas esportivas. Dá pra fazer apostas online em futebol, basquete, tênis, vôlei, baseball, automobilismo, MMA, boxe, handebol, futsal, futebol americano, tênis de mesa, sinuca, e-sports, e outras modalidades.

Além das apostas esportivas, a Betsul oferece Loterias, Instantâneas e a recém-chegada seção de Cassinos. Tudo com muita segurança e atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, pra você se divertir com apostas online.

Para melhorar ainda mais a sua experiência, a Betsul oferta promoções e bônus vantajosos para apostadores iniciantes ou avançados. Conheça a Betsul, a melhor casa de apostas da América do Sul.

Betsul: Cadastra-se e ganhe até 200RS no 1° depósito

Pra começar com tudo, a Betsul tem bônus de 100% até R$ 200 para os usuários cadastrados realizarem o 1º depósito. É só depositar pra já sair ganhando. E essa é só a promoção de boas-vindas pra você começar a se dar bem com as apostas online.

Portanto, pra ganhar o seu bônus de 100% até R$ 200 é só fazer o cadastro na casa de apostas Betsul fornecendo alguns dados pessoais, como nome completo, CPF, RG, endereço, e-mail, telefone, entre outros, e realizar a validação.

Na sequência, na hora do primeiro depósito é só utilizar o cupom BOASVINDAS2023 para se juntar à Torcida Betsul com R$ 200 de bônus em sua conta.

É sempre bom ficar ligado nas promoções que a casa de apostas Betsul oferece. Muitas dessas promoções acontecem especificamente para os melhores campeonatos e eventos esportivos do planeta. A seguir falaremos mais sobre algumas delas.

Welcome Cassino

Outra novidade da Betsul é a renovada seção de Cassino e Instantâneas. Pra comemorar essa evolução, a casa de apostas online lançou uma promoção especial: a Welcome Cassino.

A promoção é válida para o primeiro depósito de novos clientes ou de clientes já cadastrados que ainda não realizaram depósitos. Na Welcome Cassino, o apostador ganha 150% de bônus até R$ 500 para se divertir nos jogos de Cassino e nas Instantâneas.

É só colocar o código CASSINOINSTANTANEAS2.0 para começar sua jornada com até R$ 500 adicional na conta.

A Betsul acaba de trazer uma novidade é que febre em todo mundo. Trata-se do Spaceman, o jogo de cassino onde o astronauta pode levar seus ganhos para outra galáxia.

Betsul: Super finais

Com os Campeonatos Estaduais chegando ao término na maioria do país, a Betsul tratou de lançar uma promoção especial para quem adora as rivalidades regionais.

Na Promo Super Finais, se você ganhar uma aposta, recebe uma premiação de 100% do valor apostado limitado a até R$ 150. A promoção é válida para os campeonatos Paulista, Carioca, Mineiro e Gaúcho.

Para sua aposta estar apta a fazer parte da promoção, as odds totais do bilhete precisam ser iguais ou superiores a 1.80. É só visitar a seção Promoções no site Betsul e clicar em participar.

Para mais detalhes desta e de outras promoções, acesse a seção de Promoção no site Betsul.

Loterias: Ganhe até R$ 500 em BÔNUS

As melhores Loterias do mercado também estão na Betsul. E agora tem Loto500 também! Pra comemorar essa chegada, a casa de apostas online disponibilizará a todos os usuários um bônus de 100% até R$ 500 para se apostar nas Loterias. Lembrando que é necessário um rollover de 30x para realizar saques.

Confira as regras para você participar!

- Para participar da promoção é preciso aceitar os termos e condições da mesma;

- O bônus é válido para todos os clientes cadastrados na Betsul que realizarem o depósito até o dia 31/12/2023, às 23h59 (horário de Brasília);

- Na hora do depósito é obrigatório a inclusão do código LOTO500;

- A promoção não é cumulativa e é válida apenas 1(uma) vez por usuário.

Para mais detalhes desta e de outras promoções, acesse a seção de Promoção no site Betsul.

MLB turbinado

Como já dissemos, a Betsul está sempre antenada aos principais eventos esportivos do mundo para lançar algumas promoções.

E já que a maior liga de baseball do planeta começou nos EUA, a casa de apostas resolveu presentear seus clientes e apostadores em geral com a promoção MLB Turbinado.

Se você já é familiarizado com o baseball, essa é uma ótima oportunidade para se dar bem nos jogos que desejar.

A promoção consiste em ganhar uma aposta para receber uma premiação de até 50% sobre o valor apostado limitada a até R$ 150. Pra aproveitar, é só visitar a página de Promoções do site Betsul, clicar no banner da promoção MLB Turbinada e depois escolher participar.

A promoção é válida por 1 (uma) vez por cliente.

Para mais detalhes desta e de outras promoções, acesse a seção de Promoção no site Betsul.

Deposite com a AME e ganhe até 5% de Cashback

No momento de fazer seu depósito na Betsul você vai encontrar diversas opções. As formas de pagamento para colocar créditos na conta Betsul são cartão de crédito, PIX, carteiras eletrônicas e por meio de AME Digital.

Aliás, quem faz pagamentos na Betsul com AME Digital, ganha até 5% de cashback. Para fazer o seu siga as instruções abaixo:

1 – Acesse sua conta e vá até o menu “Depósito”;

2 – Selecione o valor do depósito e escolha “AME Digital” como método de pagamento;

3 – Finalize sua compra e garanta 5% de cashback sobre o valor total do depósito;

4 – Pronto! O cashback será liberado 30 dias após a confirmação da compra.

Sobre a Betsul

A Betsul é a melhor casa de apostas da América do Sul. No site você confere, além das partidas de futebol dos melhores campeonatos do Brasil e do mundo, os jogos de diversas outras modalidades esportivas, como basquete, tênis, futebol americano, vôlei, MMA, boxe, automobilismo, entre outras. Os melhores campeonatos para você fazer suas melhores apostas online. E ainda tem mais! O apostador encontra as melhores odds e mercados para se dar bem e fazer os palpites renderem.

