“Oportunidades de Negócio com Portugal” é tema de evento em Ribeirão Preto

Nuno Rebelo de Sousa, Presidente da Câmara de Portugal e filho do presidente português, comandará evento com a participação do Prefeito Duarte Nogueira, Jorge Sanchez e Chaim Zaher

No próximo dia 30 de junho, quinta-feira, às 9h da manhã, em Ribeirão Preto, será realizada uma palestra gratuita com Nuno Rebelo de Sousa, Presidente da Câmara Portuguesa no Brasil, com o tema: “Oportunidades de Negócio com Portugal”.

O filho do presidente português comandará o evento que contará ainda com a participação do Prefeito Duarte Nogueira, do Jorge Sanchez, sócio-fundador do escritório Sanchez e Sanchez Sociedade de Advogados, e do Chaim Zaher, CEO do Grupo SEB. O evento será realizado no Instituto SEB.

A palestra será voltada para os empresários brasileiros que pretendem investir em Portugal e para abrir uma porta de entrada para investimento português no Brasil, especificamente em Ribeirão Preto. E abordará diversos aspectos da economia, burocracia e logística.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por meio do site:

As vagas são limitadas.

Serviço

Palestra: "Oportunidades de Negócio com Portugal".

Data: 30/06/2022

Horário: 9h da manhã

Local: Instituto SEB – localizado na Rua Mariana Junqueira, 33, Centro, Ribeirão Preto-SP.

Inscrições:

