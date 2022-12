Os custos da energia da Bitcoin e seu preço

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

Muitos estudos recentes têm enfatizado as enormes quantidades de energia utilizadas nas operações de mineração Bitcoin. Um relatório do Digiconomist revelou que a Bitcoin ficaria em 64.º lugar no mundo para o uso geral de energia, se fosse um país. Vários relatórios mostram que o consumo anual de energia da Bitcoin é de cerca de 30 TWh, com um terawatt-hora, equivalente a 114 megawatts de energia sustentada por um ano. Em termos simples, uma única transação Bitcoin consome aproximadamente a quantidade de eletricidade utilizada para alimentar 10 famílias americanas por um dia. Você pode obter mais detalhes no Crypto Engine.

Especialistas revelam que a energia é responsável por cerca de 90% a 95% dos custos da mineração Bitcoin e é excepcionalmente crucial para determinar a rentabilidade dos mineiros. A rentabilidade é essencial para incentivar mais mineiros e fazer crescer o ecossistema de mineração à medida que a demanda do mercado Bitcoin aumenta. Então, o aumento do custo da mineração Bitcoin se traduz em preços futuros mais altos? O seguinte artigo explora a relação entre os custos e o valor da energia Bitcoin.

Custos e preços de mercado da energia de mineração de Bitcoin

A utilização de energia pelos mineiros depende de vários fatores, incluindo a disponibilidade de energia barata e suficiente, hardware eficiente em termos energéticos e a dificuldade de resolver quebra-cabeças matemáticos para ganhar as recompensas. Por exemplo, um quebra-cabeça complexo é mais complicado de calcular do que um fácil. Este problema precisaria posteriormente de recursos adicionais de energia para ser resolvido, impactando custos mais altos de eletricidade.

No entanto, alguns especialistas sugerem que a seigniorage da Bitcoin (a diferença no custo de produção e no valor total da Bitcoin) não será viável a menos que os mineiros utilizem hardware mais eficiente em termos de energia.

Os mineiros de Bitcoin reduziram os custos de energia ao longo dos anos, transferindo a produção para a China, que agora responde por quase 60% de todas as operações de mineração Bitcoin em todo o mundo. A maioria das operações de mineração ocorre na província chinesa de Sichuan, muito dependente da energia hidroelétrica.

Muitos mineiros também se mudaram para a Islândia devido ao seu ar naturalmente resfriado para hardware superaquecido. A principal fonte de energia lá é geotérmica. Os mineiros chineses ainda não divulgaram estimativas para seus custos de produção de Bitcoin. Entretanto, uma empresa mineradora, Genesis, que recentemente se mudou da China para a Islândia, estimou que lhes custou cerca de 60 dólares para extrair uma única Bitcoin.

Um documento de 2015 estimou um modelo de produção de custo da Bitcoin e concluiu que os avanços tecnológicos através de hardware mais rápido e com maior economia de energia diminuiriam significativamente o preço de mercado da Bitcoin. O preço de equilíbrio para os mineiros Bitcoin tenderá a diminuir à medida que a eficiência da mineração no mundo real aumentar, principalmente devido à concorrência. Os mineiros de baixo custo competirão em mercados como oferecendo seus tokens a preços mais baixos.

No entanto, tal evento ainda não ocorreu. Um aumento na oferta de Bitcoin causou um aumento de seus preços. Temos visto melhorias significativas no poder de processamento de hardware e nos custos ao longo dos anos. Os níveis de dificuldade para a mineração Bitcoin aumentaram, apesar das quedas nos custos de energia. Isso aumenta a taxa de haxixe da Bitcoin e garante uma maior segurança da rede. Embora os níveis de dificuldade mais elevados tenham um impacto substancial nos custos de energia para os mineiros, eles facilitam uma rede Bitcoin mais segura.

O processo de “halving” reduz pela metade o número de recompensas Bitcoin emitidas aos mineiros a cada quatro anos também levou os mineiros a trabalharem mais para gerar retornos substanciais. Por exemplo, os atuais mineiros recebem 12,5 BTC por cada transação, metade do que ganhavam antes de 2021. A especulação também tem sido fundamental para aumentar os preços do Bitcoin. Os garfos de bitcoin introduziram novos algoritmos que requerem menos poder de processamento. Por exemplo, o garfo Bitcoin Cash ajusta a dificuldade do problema com base na taxa de hash, garantindo um menor consumo de energia e custos menores de eletricidade.

De acordo com a maioria dos especialistas, os custos de energia ainda comprometem o componente crítico dos custos de mineração da Bitcoin, mas eles têm um impacto mínimo nos preços da Bitcoin. Os custos de eletricidade associados às operações de mineração Bitcoin garantem que ela continue a ser uma barreira significativa para os novos participantes que procuram se tornar mineiros.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.