Os melhores talentos do futebol brasileiro para 2022

O calendário do futebol tem o privilégio de ser inaugurado com a Copa São Paulo, a famosa, prestigiada e amada "Copinha". Clubes do Brasil inteiro vêm à São Paulo com suas equipes de base, para disputarem o torneio que sempre acaba revelando um craque, sempre acaba por entregar às equipes profissionais jogadores talentosos e muito promissores. Independente disso ou daquilo, o fato é que os meninos estão por aí, de olho no profissional e numa carreira vitoriosa.

Da Copinha, é possível apostar em alguns nomes que, na verdade, já vêm sendo observados pelos treinadores do profissional há algum tempo. O atacante Giovane, do Corinthians paulista, está na mira do treinador Silvinho. Embora a equipe já esteja desclassificada do torneio neste ano, o jogador segue cotado para formar fileiras na equipe de cima. Bastante habilidoso e oportunista, o jovem talento pode surgir no time principal no Campeonato Paulista.

No Santos Futebol Clube, tudo indica que mais um raio chegou ao gramado da Vila Belmiro; trata-se de Rwan Seco, um típico camisa 10 cheio de talento, personalidade e muita humildade. O craque foi comprado junto ao Flamengo de Guarulhos por 700 mil reais e a multa rescisória para o exterior é de 50 milhões de euros. O técnico do time principal, Carille, já manifestou o desejo de contar com o jovem de 20 anos para o campeonato paulista.

Ainda no Santos, o zagueiro Kaiky, de apenas 17 anos, foi o único brasileiro apontado pelo prestigiado jornal espanhol “Marca”, como uma revelação mundial para 2022. Kaiky foi o zagueiro santista que mais atuou pela equipe no ano passado, mesmo tendo passado um período afastado por contusão. Kaiky se destaca pela velocidade, impulsão e excelente passe na saída de bola.

Talvez não seja para 2022, mas impossível não falar de Endrick, atacante do Palmeiras de apenas 15 anos de idade. Extremamente habilidoso, veloz e inteligente, o jogador é considerado a maior joia do elenco da base e tem tudo para despontar em um futuro próximo, como um atleta brilhante. Outros futuros brilhantes podem ser encontrados no Fluminense. No clube das Laranjeiras, três jovens devem ser alçados em definitivo à equipe principal: Wallace, John Keneddy e Matheus Martins são, além de talentosos, jogadores de muita personalidade que demonstram muita disposição para chamarem para si a responsabilidade no elenco fluminense.

Lá pelo Rio de Janeiro, outro nome desperta muita curiosidade, Matheus França, meia-atacante do Flamengo, mais uma joia que vem sendo lapidada no Ninho do Urubu. O jovem rubro-negro finaliza muito bem com as duas pernas e atua tanto centralizado como pelos lados do campo. Dado o contexto do clube da Gávea, não é certo que Matheus tenha muitas oportunidades em 2022, mas é fato que o jovem é uma das grandes promessas do futebol brasileiro para 2022. A multa rescisória do garoto é de 100 milhões de euros.

Das Minas Gerais, o nome para 2022 pode ser o de Rubens do Atlético/MG. Em 2021, foram 32 jogos oficiais pela equipe principal. Trata-se de um meia bastante habilidoso, com ótima visão de jogo que pode armar e compor o meia de campo com facilidade. Além disso, é um jogador de características modernas que joga muito bem sem a bola.

De volta ao Estado de São Paulo, e aportando no Morumbi, Beraldo, zagueiro de apenas 18 anos, é a bola da vez das categorias de base do São Paulo. Jogador alto, habilidoso, tranquilo, chama a atenção pela qualidade técnica no toque de bola, principalmente para sair jogando. Além disso tudo, Beraldo tem um passe longo muito preciso, o que enche os olhos dos observadores de plantão.

Uma outra publicação, a revista inglesa “FouFourTwo”, relacionou dois nomes de jovens brasileiros entre 22 jogadores que deverão explodir em 2022. Os dois, na verdade, já são uma realidade, mas prometem muito para 2022;são eles Vinicius Jr. e Yuri Alberto. O primeiro foi revelado pelo Flamengo e negociado em 2017, com apenas 16 anos, junto ao Real Madrid. À época, tratou-se da segunda negociação mais cara do futebol - 45 milhões de euros -, envolvendo um jogador com menos de 19 anos. A primeira foi a de Neymar. Já Yuri Alberto foi revelado pelo Santos e posteriormente negociado com o Internacional de Porto Alegre, clube no qual se destacou na temporada passada, chamando a atenção de clubes mundo afora.

Como se vê, jovens promessas não faltam, bem como não faltam jovens talentosos já firmados na profissão. Resta a eles cumprirem seus rituais profissionais, manterem a humildade e jogarem futebol focando a alegria.