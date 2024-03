Palmeiras é favorito contra o Botafogo (SP) na bet365

O Palmeiras disputa com o Santos a primazia de ter a primazia de ter a melhora campanha da primeira etapa do estadual de SP. edit

Na última rodada da fase de grupos do campeonato Paulista de 2024, competição na qual o Palmeiras luta pelo tricampeonato, o alviverde enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto (SP) neste sábado às 18 horas já Arena Barueri, pois as obras do Allianz Parque, estádio do Palestra, ainda não estão concluídas. O time de Abel Ferreira tem o favoritismo na casa de apostas Betano.

O Palmeiras disputa com o Santos a primazia de ter a primazia de ter a melhora campanha da primeira etapa do estadual de SP. Quem conseguir antes terá a vantagem de sempre decidir os confrontos das fases finais do campeonato em seu próprio estádio.

Bet365 inscrição » – R$500 em créditos de apostaNo momento o Verdão tem três pontos de vantagem sobre o Peixe nesta luta pelo topo. O alviverde tem 25 e encabeça o Grupo B, enquanto o alvinegro praiano está com 22 e na liderança do A. Ambas as equipes já estão classificadas para a próxima fase. Enquanto o palestra briga pelo tricampeonato e tem 25 taças do Paulista o Santos tem 22 e não conquista o torneio desde 2016.

O Botafogo de Ribeirão Preto está em último lugar do Grupo D, com apenas 12 pontos e luta para não cair para a segunda divisão paulista, precisando vencer o poderoso Palmeiras na \arena Barueri para ter chance de se manter na elite estadual em 2025.

Nos últimos cinco jogos entre Palmeiras e Botafogo (SP) o alviverde venceu quatro e houve um empate, demonstrando a enorme superioridade do clube da capital sobre o de Ribeirão Preto, que jamais conquistou o Paulistão em sua história. No embate mais recente o Verdão venceu por 1 x 0 no Estádio Santa Cruz, gol marcado pelo craque Raphael Veiga aos 25 minutos do primeiro tempo. O duelo ocorreu em 19 de janeiro do ano passado.

Na casa de apostas bet365 o favoritismo alviverde é enorme. O Palmeiras tem cotação de momento de 1.22 e o Botafogo (SP) de 12.00). O empate está sendo cotado em 6.00 na mesma casa. O placar de 2 x 0 para o Verdão tem sido o preferido neste bookmaker sediado no Reino Unido, mas com operações em rodo o planeta. Mais: betsfogadas.com

Entre os jogadores mais cotados para marcarem gols durante o confronto estão na ordem de probabilidade, Rony, Raphael Veiga e José Lopez do Palmeiras, Alex Sandro, Douglas Baggio e Leandro Maciel, todos atletas do Botafogo de Ribeirão Preto.

A maior parte dos apostadores indica que o vitorioso time comandado pelo técnico português Abel Ferreira marcará ao menos um tento ainda no primeiro tempo do jogo deste sábado. Por outro lado, poucos apostam que o Botafogo conseguirá abrir o marcador na Arena Barueri pela última rodada do Paulistão-24. O Palmeiras é o favorito em todas as casas de apostas, inclusive na bet365, para conquistar o tricampeonato estadual.

As cotações presentes no texto são referentes ao dia de elaboração da matéria e estão sujeitas a mudanças até a data de realização do confronto pelo Campeonato Paulista na Arena Barueri, no interior do Estado de São Paulo.

