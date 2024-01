Palmeiras é favorito na Bet365 para conquistar mais um título paulista

A supremacia do Verdão é patente nas últimas edições do campeonato no mais desenvolvido Estado do Brasil. edit

A poucos dias de seu início, o Campeonato Paulista tem mais uma vez o Palmeiras como o maior favorito ao título nas principais casas de apostas brasileiras e internacionais como por exemplo a empresa britânica Bet365, líder do segmento no planeta.

A supremacia do Verdão é patente nas últimas edições do campeonato no mais desenvolvido Estado do Brasil. O alviverde conquistou nada menos que três dos quatro últimos troféus do Paulistão e este ano lutará pelo tricampeonato. O tradicional Palestra também levantou a taça de bicampeão brasileiro em 2023.

No ano passado o Palmeiras batiu o inexpressivo Água Santa na final. O time do interior chegou a vencer o jogo de ida da decisão, mas acabou goleado na partida de volta, não resistindo ao poderio dos comandados do técnico Abel Ferreira.

Na casa britânica acima citada o alviverde está com cotação de momento de 2.50 para conquistar o mais importante estadual do País. Depois do Verdão o preferido entre os clientes da empresa é o São Paulo, com 4.00 de odds e, em seguida, o Red Bull Bragantino, com 5.50.

Maior campeão da história dos Paulistões, o Corinthians – que tem 30 taças do estadual -, é o quarto na preferência dos apostadores. O Timão está com odds de 6.00 e espera-se que venha mais forte para a disputa deste ano, deixando de ser um coadjuvante de luxo nos estaduais. A última taça levantada pelo alvinegro de Parque São Jorge foi o tricampeonato de 2019.

O São Paulo, ao conquistar o Paulista de 2021, foi o único nos últimos anos, a quebrar a série vitoriosa do Palmeiras. Na verdade, ao levantar o troféu na ocasião, o tricolor do Morumbi quebrou um jejum de 17 anos sem dr a volta olímpica em estaduais.

Rebaixado no Brasileirão pela primeira vez no ano passado, o Santos está apenas em quinto na lista dos mais cotados para o Paulistão de 2024. O Peixe tem cotação de momento de 10.00, portanto bem abaixo da registrada para os principais competidores. A última conquista de estadual do alvinegro praiano ocorreu com o bicampeonato de 2015-2016.

Se o Corinthians conquistou 30 estaduais e o Palmeiras cinco a menos, São Paulo e Santos estão empatados com 22 taças cada. Portanto, tricolores e alvinegros da Baixada precisam se esforçar para diminuir o atraso histórico em relação ao Timão e ao Porco.

Abaixo as principais cotações, atualizadas, para a conquista do título paulista de 2024 na casa de apostas Bet365. O torneio estadual começará no próximo dia 20, quando estrearão, por exemplo, São Paulo e Santos. Palmeiras e Corinthians iniciarão sua caminhada no estadual no dia seguinte.

Palmeiras: 2.50

São Paulo: 4.00

R.B. Bragantino: 5.50

Corinthians: 6.00

Santos: 10.00

Guarani: 30.00

Novorizontino: 30.00

Total de títulos estaduais de cada um dos principais concorrentes em São Paulo

Corinthians: 30

Palmeiras: 25

São Paulo: 22

Santos: 22

Ituano: 2

Red Bull Bragantino: 1

As cotações presentes no texto são referentes ao dia de elaboração da matéria e estão sujeitos a mudanças ao longo do campeonato.

