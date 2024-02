Palmeiras é franco favorito contra o Ituano na Bet365

Apoie o 247

Atual bicampeão do torneio estadual, o alviverde tem o favoritismo na casa de apostas bet365 no duelo contra o Galo rubro negro de Itu.

Em seu último compromisso pelo Paulistão, no dia 31 do mês passado, o Verdão bateu o Bragantino por 1 x 0 fora de casa. Na última rodada o Palmeiras não jogou, pois disputou – e perdeu nos pênaltis – a Supercopa do Brasil contra o São Paulo, em Belo Horizonte.

Bet365 inscrição » – R$500 em créditos de apostO time comandado pelo vitorioso português Abel Ferreira está na liderança do Grupo B do estadual, com dez pontos. Mesmo com um jogo a menos o alviverde está com três pontos a mais que o Água Santa, equipe com decidiu o Paulistão no ano passado.

O Ituano também faz uma campanha mediana no estadual e tem quatro pontos, na segunda posição do Grupo A, que tem o Santos como líder da chave. No último jogo pelo Pailista-24 o Galo rubro negro empatou em casa com o Botafogo de Ribeirão Preto por 0 x 0. Antes, o time perdeu para o Novo Horizontino por 2 x 0 fora de casa.

No último embate entre Palmeiras e Ituano o Verdão ganhou de 1 x 0, também no Allianz Parque, com um gol de Murilo aos 13 minutos da segundo tempo. O duelo ocorreu no dia 19 de março e também valeu pelo Campeonato Paulista daquele ano.

Ao longo da história os times já se enfrentaram em 32 oportunidades, com ampla vantagem para o Palmeiras, que tem 20 vitórias contra sete do Ituano e mais cinco empates no confronto. O Verdão já conquistou o Paulistão 25 vezes – três destas taças nos últimos quatro anos – e o Ituano levantou o troféu em 2002 e 2014. Neste último ano o Galo superou o Santos na decisão do estadual em resultado surpreendente devido á força do adversário um dos grandes do Estado de São Paulo..

Na casa de apostas Bet365, uma das mais conceituadas de todo o mundo e sediada no Reino Unido, o Palmeiras tem cotação ode momento de 1.33 e o Ituano de 9.00. O empate está com odds 5.00 no mesmo bookmaker. Rony, José Lopez e Raphael Veiga, pelo Palmeiras, Salatiel, Pablo Diogo e Léo Duarte, entre os atletas do Ituano, estão entre os com mais probabilidade de marcarem gols durante o confronto na Arena Barueri. Mais: bukmeyker.bet

Nesta empresa há odds altas para quem apostar em 2.5 gols ainda no primeiro tempo e o placar mais cotado é de 2 x 0 para o alviverde da capital paulista. A cotação para ambas as equipes marcarem está em 2.25. Odds de 1.57 para somente um dos times assinalar algum tempo.

As cotações presentes no texto são referentes ao dia de elaboração da matéria e estão sujeitas a mudanças até a data da partida marcada para a Arena Barueri, no interior do estado der São Paulo.

