Palmeiras é franco favorito na bet365 no confronto com a Portuguesa

Líder absoluto do Grupo B do Paulistão-24, já classificado para a próxima fase da competição e ainda invicto, o Palmeiras visita a Portuguesa de Desportos no Estádio do Canindé nesta quarta-feira às 19h30.

No momento o alviverde tem 21 pontos, seguido de longe pela Ponte Preta, mas com uma partida a menos que a Macaca, que surpreendeu o Corinthians, vencendo o Timão por 1 x 0 no último domingo. Em seu mais recente compromisso o Palmeiras bateu o Mirassol por 3 x 1 na Arena Barueri, demonstrando mais uma vez sua força e favoritismo para conquistar o tricampeonato paulista.

A Portuguesa está na vice-liderança do Grupo A, com sete pontos, bem atrás do Santos – já classificado para as quartas do Paulistão-24. A Lusa tem um ponto de vantagem em relação ao terceiro colocado, o Ituano, mas com uma partida a menos que o Galo. No compromisso mais recente, porém, a Portuguesa perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto por 1 x 0 no Estádio Santa Cruz, do adversário.

Abel Ferreira, vitorioso técnico do Palmeiras, não gosta de poupar atletas em alguns compromissos do time, para para descansar alguns de seus principais o português poderá até renunciar a algumas peças no confronto com a Portuguesa nesta quarta-feira à noite. A Lusa, por outro lado, deverá enviar a campo o que tem de melhor em seu elenco.

O Palmeiras luta pelo 26º título de sua história, que além de representar a conquista de um tricampeonato, reforçaria a hegemonia no futebol paulista. O Verdão conquistou três das quatro últimas edições do estadual de SP, deixando a outra taça para o São Paulo. A Portuguesa só conquistou três vezes o campeonato, a última delas em 1973.

Ao longo da história os dois times se enfrentaram 277 vezes no chamado Clássico das Colônias, com o Palmeiras forte entre os italianos e a Lusa, obviamente, entre os portugueses do Estado de São Paulo. O Verdão venceu em 136 oportunidades e o adversário teve 68 triunfos. Os times empataram 73 vezes.

Na bet365, casa de apostas britânica, o Palmeiras é franco favorito para conseguir a vitória. O Verdão está com cotação de momento de 1.57 e a Portuguesa tem odds de 6.50 no mesmo bookmaker. O empate está sendo cotado a 3.50 na mesma operadora internacional.

Os jogadores Rony, Enderick, Daniel Silva, Henri e Lázaro, todos do Palmeiras, são os mais cotados na casa para marcarem durante o confronto desta quarta-feira no Estádio do Canindé. A vitória do alviverde pelo placar de 2 x 0 é o resultado mais provável neste bookmaker e há probabilidade maior de o Verdão fazer pelo menos um gol ainda na etapa inicial da partida pelo Campeonato Paulista de 2024.

As cotações presentes no texto são referentes ao dia de elaboração da matéria e estão sujeitas a mudanças até a data de realização da partida no estádio da Lusa.

