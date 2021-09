Para ex-automobilista Emerson Fittipaldi, Max Verstappen é o favorito ao título da F1 2021

Após vitória no GP da Holanda, Verstappen reassume liderança no Mundial de Pilotos, com Hamilton em segundo por três pontos edit

Novo campeão vindo por aí?

No último domingo, 5/9, o Grande Prêmio da Holanda terminou com Max Verstappen, da Red Bull, no lugar mais alto do pódio, voltando para a liderança do campeonato. Lewis Hamilton ficou na segunda colocação com Valtteri Bottas, ambos pilotos da Mercedes, logo atrás, em terceiro lugar.

Para o ex-automobilista e bicampeão mundial pela Fórmula 1, o brasileiro Emerson Fittipaldi, que ganhou os títulos para o Brasil nos anos de 1972 e 1974, o campeão do GP da Holanda é o piloto com maior chance de levar a F1 de 2021.

“Acho Verstappen o favorito porque o carro da Red Bull está muito bem, assim como o Max. Acredito que eles tenham maior chance de ganhar o campeonato”, afirmou Fittipaldi.

Sendo classificada como uma corrida morna, sem muitas disputas e raras ultrapassagens, o destaque do GP da Holanda foi a festa da torcida holandesa, que, com Verstappen vencendo em casa, encheu as arquibancadas de fumaça laranja.

Para Fittipaldi, apesar de uma pressão enorme, correr em casa dá ao piloto uma grande vantagem. “É muita pressão, mas se ele levar bem, dará 110% na corrida, assim como Lewis dá na Inglaterra e como eu dei no Brasil quando corria lá. Isso o ajudará mais do que qualquer coisa! A mídia, o público, a família e os amigos vão ajudar a apoiá-lo ainda mais em seu próprio país e, com certeza, sempre haverá nuvens alaranjadas ao redor da pista”, disse o ex-piloto.

Em seu Instagram, Verstappen escreveu sobre sua experiência no domingo e agradeceu a torcida. “Tudo estava perfeito hoje. O carro, a estratégia e o exército laranja! Muito obrigada a todos envolvidos por tornarem isso possível. Eu nunca esquecerei isso”, postou o piloto da Red Bull.

“Se Hamilton quiser, ainda tem mais 10 anos pela frente”, diz Fittipaldi

Com a conquista no GP da Holanda, Max Verstappen chegou à 17ª vitória de sua carreira e reassumiu a liderança do Mundial de Pilotos, com 224.5 pontos. Hamilton, o principal rival de Verstappen na briga pelo pódio, está com três pontos a menos, 221.5.

Não foi dessa vez...

Mesmo prometendo apostar numa estratégia dura para vencer o GP da Holanda, não foi dessa vez que a Mercedes conseguiu tirar o primeiro lugar de Verstappen. Após a corrida, o piloto Lewis Hamilton reconheceu a falha no plano. “Não foi nossa melhor estratégia. Foi muito difícil, eles foram muito rápidos. Paramos muito cedo e eu saí no meio do tráfego, não sei como eles não viram isso. Eu estava totalmente esgotado, sem gerenciamento de pneus e tentando me manter o mais perto possível, mas Verstappen estava em outro nível”, lamentou.

Mesmo apontando Verstappen como o favorito ao título deste ano, Fittipaldi destaca a longa carreira que Hamilton ainda deve traçar dentro do esporte. “Se ele quiser, tem mais 10 anos pela frente. Ele vai estar em forma por muitos anos e, mentalmente, ele tem que ter dentro de si o fogo que o move, isso é muito importante. O fogo por dentro, se continuar, ele pode competir facilmente pelos próximos anos. Ele tem muito tempo”, concluiu.

Quem você acha que será o campeão de 2021?