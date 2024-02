Pelo Carioca-24, Flamengo tem enorme favoritismo contra o Bangu na bet365

Apoie o 247

Na briga para recuperar a hegemonia no futebol carioca, o Flamengo enfrenta o Bangu nesta quinta-feira às 21h30, pela oitava rodada da Taça Guanabara do Campeonato do Rio de Janeiro.O adversário pode, inclusive, ser considerado o maior azarão da rodada do estadual do RJ, pois tem um elenco bem inferior ao do adversário.

O time da Gávea está na segunda posição do torneio, com 15 pontos – dois a menos que o líder e atual bicampeão carioca, que tem o Vasco como adversário na rodada. Além de não ter conseguido levantar nenhuma taça em 2023, algo praticamente impensável para um clube milionário e com seu elenco de estrelas, o Flamengo perdeu as duas últimas finais do Carioca para o tricolor e precisa dar uma resposta em campo na atual temporada.

Bet365 inscrição » – R$500 em créditos de apostaO Bangu, outrora uma das principais forças do Estado, faz uma péssima campanha este ano e está apenas na décima posição, com cinco pontos, e chance muito reduzidas de avançar de fase no estadual. O time da zona norte carioca tem um grupo de atletas de qualidade bem inferior à do Flamengo e um empate já poderá ser considerado um ótimo resultado no duelo com o rubro negro em Aracaju.

No último jogo entre as equipes, no dia 24 de janeiro do ano passado, houve um empate de 1 x 1, com Rosa marcando para os banguenses, que saíram na frente no primeiro tempo, e Lorran para o Flamengo. Na ocasião o clube da Gávea enviou a campo uma formação com reservas e vários atletas da base do clube, o que justifica a igualdade no placar.

O retrospecto do duelo é amplamente favorável ao Flamengo, que teve 144 vitórias contra 51 do Bangu. Ao todo as equipes empataram 35 vezes, com os rubro negros marcando 542 gols e os alvirrubros 279. O primeiro confronto na história aconteceu em 1912 e terminou com o triunfo dos flamenguistas pelo placar de 7 x 4 pelo campeonato carioca daquele ano. A última vez que o Bangu venceu o Flamengo foi em maior de 2002, pelo placar de 2 x 1.

O favoritismo é do Flamengo na casa 22Bet. O rubro negro tem odds de momento de 1.16 contra 15.00 para os banguenses. O empate no confronto está sendo cotado a 8.00 no mesmo bookmaker Bet365. O placar mais citado nesta operadora é de 2 x 0 para o Flamengo, seguido de 1 x 0 para o mesmo clube. A maior probabilidade é para que o time da Gávea marque pelo menos uma vez no primeiro tempo e o alvirrubro da Zona Norte do Rio de Janeiro passe em branco.

As cotações presentes no texto são referentes ao dia de elaboração da matéria e estão sujeitas a mudanças até a data da partida marcada para o Estádio Lourival Batista (Batistão), em Aracaju (SE).

