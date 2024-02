Pelo Paulistão-24 São Paulo é favorito contra o Guarani na bet365

Guarani e São Paulo se enfrentam neste domingo (25) às 18 horas no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, em mais uma rodada do Campeonato Paulista de 2024. edit

O tricolor do Morumbi tem o favoritismo nas casas de apostas como a 22Bet.

Atual campeão da Copa do Brasil – título que em 2023 conquistou pela primeira vez em sua história -, o São Paulo vai fazendo uma campanha mediana no Paulistão-24 e precisa muito vencer fora de casa para seguir na luta pela classificação na próxima fase do estadual.

No momento o tricolor está na terceira colocação do Grupo D, com 14 pontos, mas tem uma partida a menos que Novorizontino e São Bernardo, que estão, respectivamente, na primeira e segunda posição na chave. Se derrotar o Bugre em Campinas a equipe do Morumbi poderá chegar à liderança.

O Guarani vive um momento muito difícil no estadual. O alviverde campineiro está na última colocação do Grupo B. O Bugre tem somente cinco pontos e apenas o Santo André está atrás na pontuação geral do campeonato. Portanto, o time de Campinas precisa vencer para se afastar do risco de rebaixamento. Os dois últimos na classificação do Paulistão cairão para a segunda divisão local.

Nos últimos cinco jogos entre as duas equipes o São Paulo venceu três, com dois triunfos do Guarani e nenhum empate. No encontro mais recente o tricolor da capital venceu por 1 x 0 em amistoso no centro de treinamento são paulino.

Em toda a história São Paulo e Guarani já duelaram 179 vezes, com o tricolor vencendo 85 vezes, o Bugre 41 e houve ainda 53 empates. Os são paulinos marcaram 307gols no confronto e o time de Campinas 207.

Enquanto o São Paulo já conquistou o Campeonato Paulista 22 vezes, a última delas em 2021, o Guarani não tem este título em sua coleção. O Bugre tem como sua principal glória o Campeonato Brasileiro de 1978, na maior geração de sua história, quando tinha atletas como Zenon, Careca e Capitão, entre outros.

Na casa de apostas bet365 o São Paulo está com cotação de momento de 1.72, o Guarani de 5.00 e o empate tem odds de 3.40 na mesma empresa, sediada no Reino Unido. O placar preferido neste bookmaker é de 1 x 0 para os são paulino e a probabilidade para que o tricolor assinale algum tento ainda no primeiro tempo do confronto é das maiores.

Os jogadores Jonathan Calleri, Luciano Neves e Erick Serafim, todos do São Paulo, são os mais cotados para marcarem no jogo deste domingo em Campinas. Pelo Guarani os atletas mais citados para balançar as redes são Derek Ribeiro e Reinaldo Satorno. Rafinha, também do São Paulo, é outro nome que se destaca entre os favoritos para deixar sua marca na partida.

As cotações presentes no texto são referentes ao dia de elaboração da matéria e estão sujeitas a mudanças até a data do confronto no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

