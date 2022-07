Portugal: a vitrine do mundo para negócios

Apoie o 247

Nuno Rebelo de Sousa realizou palestra em Ribeirão Preto para abordar investimentos em Portugal e contou com a participação de Jorge Sanchez, Chaim Zaher e o prefeito Duarte Nogueira

Nesta quinta-feira, 30 de junho, Ribeirão Preto foi palco de uma palestra internacional com o filho do presidente de Portugal Nuno Rebelo de Sousa, Presidente da Câmara Portuguesa no Brasil. O evento realizado no Instituto SEB contou com a participação do prefeito da cidade Duarte Nogueira, do empresário da educação Chaim Zaher e Jorge Sanchez, sócio-fundador do escritório Sanchez & Sanchez Sociedade de Advogados.

Durante a palestra, Nuno Rebelo destacou o motivo de Portugal ser considerado hoje a vitrine do mundo nos negócios e, principalmente, a razão que tantos brasileiros procuram o País para investir e morar: “qualidade de vida”.

A palestra abordou vários temas importantes, destaque para a competitividade e ambiente empresarial; localização e estratégia; a classificação de risco do país (segurança, estabilidade política e social, infraestrutura, proteção de dados e risco operacional); sustentabilidade (localização verde e selo obtidos nos principais indicadores); visão da macroeconomia; mercado de exportação listado por países e serviços; destacou como Portugal está aberto para receber investimentos e destacou as grandes empresas que se instalaram em Portugal recentemente, destacando a vantagem competitiva e o talento (Benchmarketin Internacional: Competências Linguísticas, Gestão Educativa e Trabalho); e por fim explicou que Portugal é um País Inovador, com um sistema de transporte integrado com uma logística eficiente.

Os empresários brasileiros que prestigiaram o evento, saíram animados com a possibilidade de investimento na Europa, principalmente pela facilidade burocrática.

“Portugal está de portas abertas para os brasileiros que querem empreender no País. “Temos segurança, saúde, educação e uma economia que cresce ano a ano”, disse Nuno Rebelo.

Para Jorge Sanchez, o evento foi de grande relevância, pois trouxe novos caminhos para os empresários que querem investir em Portugal. “Hoje, nosso escritório faz essa ponte com Portugal, além de termos uma unidade no País, ajudamos os empresários brasileiros que querem investir e residir em Portugal. Um evento dessa grandeza só reforça ainda mais a força da economia portuguesa”, explicou Sanchez.

Duarte Nogueira, Prefeito de Ribeirão Preto, agradeceu a presença de todos e reforçou que a cidade está pronta também para receber investimentos de Portugal.

Já o empresário Chaim Zaher, apesar de brincar que o Brasil ainda é o melhor País do mundo, reforçou que Portugal é hoje uma grande potência para investimento. “Os brasileiros devem aproveitar essa facilidade da língua, o poder e equilíbrio da economia europeia”, finalizou Zaher.

