Powerball dos Estados Unidos paga R$ 3,50 bilhões o próximo sábado(4/02)

O próximo sábado a famosa loteria Powerball dos Estados Unidos vai entregar um prêmio extraordinário de 700 milhões de dólares, mais de R$ 3,50 bilhões, que no espaço de uma única noite pode colocar qualquer um nas fileiras dos mais ricos do país. Você está se perguntando se pode ganhar prêmios na Powerball mesmo se jogar online? Claro que sim.

Segundo as regras da Powerball, não há necessidade de ser cidadão ou residente americano para jogar nas loterias americanas, ao utilizar o serviço de bilhetes de loteria online da TheLotter, você participará dos sorteios da Powerball com bilhetes oficiais, tendo a mesma chance de ganhar como qualquer outra pessoa que comprou seus bilhetes em uma loja física.

A TheLotter tem uma conexão especial com a Powerball, pois um jogador de El Salvador ganhou um prêmio de US$ 1 milhão jogando na loteria usando o serviço.

Am cidadão comum poderá ser o feliz vencedor da Powerball o próximo sábado, 4 de fevereiro, se acertar todos os 5 número principais e o Powerball. Talvez o próximo sorteio traga um novo grande ganhador da TheLotter na Powerball, e quem sabe, o ganhador pode ser alguém do Brasil!

O que você faria se recebesse 700 milhões de dólares?

3 etapas para jogar no prêmio de US$ 700 milhões

Para loterias dos EUA, a TheLotter oferece a oportunidade de jogar com uma única linha por um preço de 5 dólares:

1. Acesse a página da Powerball na TheLotter e escolha seus números da sorte: 5 números principais e um número adicional.

2. Clique em jogar na parte inferior da tela, os representantes locais da TheLotter nos Estados Unidos comprarão o bilhete oficial em seu nome e você poderá vê-lo digitalizado na sua conta pessoal antes do sorteio.

3. Ao ganhar, você poderá desfrutar de seus prêmios na íntegra, 100% sem comissões! Você será notificado por e-mail ou mensagem de texto

Se você ganhou prêmios inferiores a 200.000 dólares, o dinheiro será depositado diretamente na sua conta bancária. Se você ganhar o jackpot da Powerball, a empresa arcará com todas as despesas da sua viagem para receber o prêmio, e você não terá que se preocupar com nada!

Milhões de jogadores já ganharam!

Em seus quase 20 anos de história, a TheLotter construiu uma reputação comprovada, que fala por si, com mais de 105 milhões de dólares pagos a cerca de 7 milhões ganhadores do mundo todo, incluindo Equador, Colômbia, Brasil, Panamá, El Salvador, Costa Rica, México, Canadá, Rússia, Austrália, Iraque e Espanha, entre outros.

Panamenha ganha jackpot de US$ 30 milhões

A TheLotter tem muitas histórias de sucesso, com jogadores que se tornaram milionários por jogar na loteria online, como a de A.D., uma aposentada do Panamá que ganhou 30 milhões de dólares jogando na loteria da Flórida. Ao receber a grande notícia, a nova ganhadora gritou: “Meu Deus, não posso acreditar!” enquanto pulava empolgada do outro lado da linha. “Eu precisava muito do dinheiro, você não imagina quanto!” ela disse, quando já estava mais calma.

Quando é o próximo sorteio?

Você também pode jogar e até ganhar o enorme jackpot da Powerball! Se alguém do Panamá ganhou um incrível prêmio em uma das loterias americanas depois de ter comprado bilhetes oficiais online na TheLotter, um brasileiro também poderia ganhar! Você só precisa dar o primeiro passo e jogar, tudo é possível!

Se precisar de mais informações sobre como jogar na Powerball do Brasil, visite site o site TheLotter. Boa sorte!

A Lotto Direct Limited opera a thelotter.com. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority. Referência da licença MGA/CRP/402/2017. + de 18. Os jogos podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse https://www.rgf.org.mt/

