Praia do Forte versus Bahía

Decidir para onde ir de férias em nosso país pode ser difícil, pois podemos encontrar paisagens belas e variadas. Portanto, a melhor coisa a fazer é organizar a viagem com calma, a fim de escolher o destino ideal.

Para os amantes da praia, hoje falaremos de um belo destino. E, além disso, analisaremos as opções que uma rede de hotéis de luxo, Iberostar, tem para oferecer aos viajantes que apreciam um bom descanso.

Nos hotéis Iberostar all inclusive localizados em Praia do Forte, você não só terá acesso a todas as comodidades, mas também se encontrará perto de diferentes lugares de interesse.

Desfrutar a Praia do Forte

Sem importar qual dos dois hotéis Iberostar Praia do Forte você escolher para ficar (a 58 quilômetros do Aeroporto Internacional de Salvador), lhe daremos algumas ideias de lugares para visitar durante a sua estadia.

Você poderá encontrar a Reserva Sapiranga a apenas 10 km dos resorts Iberostar, que você pode explorar de diferentes maneiras para conhecer a paisagem e a fauna nativa desta área. Você pode andar de quadriciclo, de buggy e até de caiaque no lago.

Outras áreas próximas aos hotéis Iberostar que oferecem atrações interessantes são o Instituto Baleia Jubarte, a apenas 8 quilômetros dos resorts; e o Projeto Tamar, localizado em Arembepe, a aproximadamente 39 quilômetros de distância. Estas opções são ideais para os amantes da natureza, e são de suma importância para cuidar da biodiversidade de nossas belas praias.

Praia do Fte é oruma praia que se destaca por sua areia branca, águas cristalinas e uma grande variedade de fauna e flora nativa, e aqui falaremos sobre os dois resorts Iberostar localizados nesta bela região.

Iberostar selection

No hotel all inclusive Iberostar Praia do Forte, você não só poderá desfrutar desta bela região localizada ao noroeste de Salvador da Bahia, mas também lhe será oferecida uma experiência especial com suas muitas amenidades. E, é claro, acesso imediato à praia e uma excelente vista, pois está localizada de frente para o mar.

O resort Iberostar Praia do Forte, que inclui Wi-Fi gratuito para os hóspedes, também tem um grande parque aquático com seis piscinas, uma quadra de tênis e vários shows musicais, dependendo de quando você for visitar.

Na própria praia, além do conforto que você encontrará na Iberostar Praia do Forte, você poderá desfrutar dos rios e piscinas naturais características desta praia, assim como de uma reserva ecológica muito interessante.

Agora, vamos falar sobre algumas das comodidades que o resort Iberostar Praia do Forte tem para oferecer a seus hóspedes dentro do prédio.

Os quartos deste hotel têm vista para o jardim, SPA ou piscina. Todos os quartos têm frigobar, sofá-cama, ar condicionado e TV a cabo LCD. O estacionamento está disponível para os hóspedes e os quartos também oferecem serviço de turndown.

Há também salas com as comodidades necessárias para pessoas com mobilidade reduzida, e suítes especiais com vista para o mar, duas varandas, antessala e acesso gratuito ao SPA.

Sim, você ouviu bem! O hotel Iberostar Praia do Forte tem o Spa Sensations dentro de suas instalações. Aqui, são oferecidos serviços de massagem ou hidromassagem, tratamentos de beleza e diversas terapias pagando uma taxa. Para cuidar do bem-estar de seus hóspedes, eles também oferecem aulas ministradas por profissionais em sua academia de ginástica.

Os amantes da gastronomia também ficarão mais do que felizes neste fantástico hotel, pois este hotel possui 6 restaurantes especializados em diferentes cozinhas, incluindo asiática, francesa, internacional e brasileira para uma experiência completa.

E aqueles que querem desfrutar de um bom drinque podem ir a qualquer um dos 5 bares espalhados pelas instalações (incluindo um junto à piscina), e também podem ir à Discoteca Gandaia para se divertirem.

Além de tudo isso, o hotel Iberostar Praia do Forte também possui quadras de vôlei de praia e de futebol, um clube infantil para os pequenos, centros de convenções e uma estação de monitoramento de tartarugas marinhas. Para aqueles que desejam, há também um campo de golfe disponível por uma taxa.

Outra grande opção

A poucos metros do hotel descrito acima, podemos encontrar o Iberostar Bahia, outro hotel all inclusive desta excelente rede hoteleira.

O Iberostar Bahia é um resort all inclusive também localizado em Praia do Forte. O complexo é cercado por uma abundante vegetação e oferece comodidades similares às do hotel Iberostar Praia do Forte.

Este hotel também está localizado de frente para a praia e é all inclusive. Ele oferece instalações dignas de sua categoria 5 estrelas: várias piscinas, jardins, uma academia de ginástica e um campo de golfe pago.

Possui também quadras esportivas, acesso à Internet Wi-Fi em todos os ambientes, estacionamento incluído, um centro de convenções e um Spa Sensations que oferece tratamentos faciais, corporais e massagens.

Daqui você também pode colaborar com o projeto que visa proteger as tartarugas marinhas nativas que estão em perigo de extinção.

No Iberostar Bahia você encontrará também uma grande variedade de restaurantes especializados em diferentes culinárias (2 em estilo buffet e 4 com cozinha internacional e brasileira), e bares organizados em torno de suas instalações.

Entretanto, há uma pequena diferença de preço entre estas duas opções. Isto porque este resort não tem, por exemplo, um parque aquático, e é de uma categoria ligeiramente inferior à da Iberostar Praia do Forte.

No entanto, o hotel Iberostar Bahia é uma excelente opção para viagens em grupo ou em família, pois oferece um ambiente leve, divertido e acolhedor.

Agora, já sabemos que ficar em um hotel Iberostar é sinônimo de conforto e bom serviço. Agora você só tem que decidir qual opção se adapta melhor ao seu orçamento, preferências e estilo.

