Produção Agropecuária ultrapassa R$ 1,1 trilhão em 2021

O faturamento de R$1,103 trilhão da produção agropecuária já representa um aumento de 10% sobre o valor da produção agropecuária obtido em 2020. O valor das lavouras aumentou 12%, e a pecuária, 6,1%. As lavouras respondem por 67,7% do Valor Bruto da Produção (VBP), e a pecuária, por 32,3%. As maiores contribuições são da soja, do milho, da cana-de-açúcar, da carne bovina e da de frango. Juntos esses itens contribuem com 72,4% para o VBP.

Os indicadores são muito favoráveis para a economia e interessantes para o empreendedor rural investir em implemento agrícola . As culturas ‘agradecem’ com bons resultados, safra após safra...

Mesmo se o empreendedor estiver investindo em produção de itens que não tiveram bom desempenho na última safra, é interessante investir em novos insumos, equipamentos e até na mão de obra qualificada para melhorar a dinâmica no campo.

Para isso, é preciso ficar atento durante todo o processo de produção agrícola e saber investir em cada etapa, na hora certa. A palavra-chave para aproveitar as oportunidades é pesquisa. Por exemplo: pode ser relevante comprar arados para fazer o melhor preparo do solo na fase inicial do cultivo. Só que as melhores oportunidades para adquirir são fora da época desse preparo.

Uma boa produção começa com uma base bem-feita por meio de investimentos ajustados ao orçamento de cada empreendimento.

