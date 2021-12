Projeto de lei busca a legalização dos jogos de azar

Apoie o 247

Ainda não legalizado aqui no Brasil, o jogo do bicho é um dos jogos mais famosos jogados pelos brasileiros por aqui, até mesmo por se tratar de um jogo que é 100% nacional, tendo sido criado diretamente na cidade do Rio de Janeiro.

Mas afinal, porque os jogos de azar são proibidos de serem jogados por aqui? Quais são os jogos de azar proibidos de serem jogados no Brasil? Para responder essas questões, vamos analisar agora mesmo sem mais delongas os tópicos a seguir.

Porque os jogos de azar são proibidos no Brasil?

De modo geral, a proibição da realização de jogos de azar aqui no Brasil é bem antiga, tendo sido firmada no pós segunda guerra mundial, em meados do meio do século XX. Mas afinal, porque será que até os dias de hoje é difícil para o Brasil regularizar esses jogos?

Bancada no governo que é estritamente conservadora

Como o próprio nome já diz, os jogos de azar envolvem diretamente uma grande questão de sorte ou azar a cada jogada que é feita pelos apostadores, o que vai muito contra os princípios básicos das mentes mais conservadoras que estão no governo federal (principalmente na bancada evangélica).

Isso porque esse tipo de atividade vai contra alguns pensamentos morais mais fortes, que vêm negativamente à prática de sorte ou de azar nos jogos. Nos jogos de azar, o esforço e a habilidade não são os principais pontos a serem considerados, e sim a sorte! Dado essa realidade, as bancadas mais conservadoras estão firmes na decisão de preferir barrar a legalidade dos jogos de azar aqui do Brasil.

O perigo do vício ao jogo

O ato de jogar muito e sem moderação, pode levar muitas pessoas a desenvolverem uma patologia referente ao jogo compulsivo. Mas, será que com a possibilidade de legalização, as pessoas poderiam ficar mais compulsivas? Jogando os jogos de azar sem conseguir se segurar?

A verdade é que, a maioria dos países ao redor do mundo liberam os jogos de azar, mas ainda existem poucos estudos feitos que dizem respeito a um vício maior ou não aos jogos de azar logo após a sua legalidade.

Isso porque, de modo geral e mesmo com a ilegalidade, muitos brasileiros já encontraram meios de jogar os jogos de azar por aqui, seja de maneira física ou até mesmo online. Pensando no cenário geral por esse angulo, então o risco das pessoas desenvolverem uma patologia de jogo compulsivo já existe por aqui, dado que, as pessoas mais viciadas e que estão propensas à ficarem doentes devido ao jogo de azar, certamente já conseguiram ter um contato, ainda que ilegal, com esses jogos de azar.

Mesmo que esse cuidado seja muito válido e necessário, com a falta de regulamentação dos jogos de azar pelo Brasil, até mesmo identificar e tratar as pessoas que sofrem com o transtorno de jogo compulsivo, acaba se transformando em uma grande e difícil missão para a saúde pública mental.

Fiscalização muito difícil de ser feita

Mesmo com a legalização dos jogos de azar, uma fiscalização sendo feita a nível nacional no Brasil certamente seria impossível. Isso porque, mesmo nos dias de hoje em que os jogos de azar não são legalizados, é impossível que todos os cassinos físicos e até mesmo os sites que oferecem os jogos online por aqui, sejam devidamente autuados.

O Brasil é um país muito gigante, só para base de comparação, diversos países muito ricos da Europa contam com um território parecido apenas com um estado brasileiro, e a fiscalização dos jogos de azar por lá também acaba sendo uma verdadeira missão.

Essa fiscalização é muito necessária, dado que, nos jogos de azar, as pessoas podem muito facilmente fazer a lavagem de um dinheiro sujo em espécie, o transformando por meio dos jogos, em um dinheiro limpo para ser usado.

Quais são os jogos de azar proibidos de serem jogados no Brasil?

Abaixo, segue uma lista de alguns dos jogos de azar que são proibidos de serem jogados em território nacional. A prática desses jogos é proibida pela Lei das Contravenções Penais (Decreto 3.688/41):

Jogo do bicho;

Jogo de bingo;

Jogos de cassinos físicos e online;

Etc.

