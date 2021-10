Quais são as vantagens de buscar uma diversão virtual?

Apoie o 247

Quando as crianças têm um tempo livre, tudo que elas mais querem é aproveitar jogando videogames e jogos online, sejam sozinhas ou na companhia de amigos. Apesar de ser uma forma muito comum de diversão nos dias de hoje, a preocupação dos pais sempre vem à tona quando os filhos correm para seus computadores, videogames e celulares.

Essa preocupação é totalmente plausível, pois os pais sabem que quando as crianças jogam online elas estão expostas e outras pessoas, sujeitas até mesmo a jogar com pessoas desconhecidas.

Porém, adotando todas as medidas de segurança corretas, é possível manter as crianças livres de cyber perigos e permitir que elas joguem de forma segura, tranquila e que mantenham contato apenas com amigos e pessoas conhecidas enquanto jogam.

É importante buscar adotar todas essas medidas de segurança para que as crianças possam continuar jogando e tendo esse momento de descontração fazendo algo que elas realmente gostem.

Afinal de contas, a diversão virtual não contém apenas perigos, também existem muitos benefícios que são concedidos às crianças que buscam e exercem esse tipo de atividade de entretenimento.

E se você, assim como muitos, é um pai ou uma mãe preocupada que o seu filho se divirta apenas com videogames e jogos online, veja quais são todas as vantagens que a diversão virtual concede para as crianças, para que você possa ficar mais tranquilo em relação aos jogos virtuais.

Benefícios dos videogames virtuais para as crianças

Muitas vezes os pais pensam que jogos online “estragam” as crianças, ou que seu filho é muito pequeno para ser inserido no mundo virtual de jogos. Mas a verdade, é que existem vários tipos de jogos para todas as idades e tipos de crianças.

Ou seja, para cada fase de desenvolvimento infantil existem jogos que são mais adequados e outros que ficam ultrapassados ou que é preciso crescer um pouco mais para poder jogar. Mas independente disso, o fato é que os videogames virtuais podem conceder vários benefícios para as crianças. Veja abaixo quais são alguns deles.

Ajudam crianças menores a desenvolverem habilidades

Apesar da premissa de que crianças pequenas não devem jogar jogos virtuais, existem alguns sites com jogos adequados para crianças pequenas que as ajudam a desenvolver de forma precoce algumas habilidades.

Existem jogos de colorir, jogos de alfabeto e muitos outros jogos que podem ajudar as crianças a desenvolverem desde muito pequenas algumas habilidades que aprenderiam somente daqui há alguns anos na pré escola.

Além disso, deixar que as crianças se divirtam com esses tipos de jogos virtuais, faz com que elas peguem apreço pelo aprendizado desde pequeninas, o que será muito útil para elas na vida escolar.

Ajuda na memória e na concentração

No caso de crianças um pouco mais velhas, os jogos de estratégia e de ação costumam fazer muito mais sucesso, os quais podem ajudar a melhorar a memória de curto e longo prazo e a concentração da criança.

Ao criar estratégias para passar as fases dos jogos, a criança precisará se concentrar e pensar muito no seu próximo passo para poder vencer o jogo e, caso ela queira continuar vencendo, deverá se lembrar da sua estratégia e criar outras novas que também funcionem e a ajudem a ganhar.

Isso fará com que a criança aprenda a importância de manter o foco para que seja possível alcançar um determinado objetivo. Além do fato de que, desenvolver a memória a curto e longo prazo, a ajudará futuramente em todas as tarefas que for realizar.

Ajuda a desenvolver a habilidade de multitarefa

Muitos jogos exigem que a criança procure por itens importantes no jogo, enquanto lutam ou fogem de demais jogadores ou inimigos. Isso faz com que a criança desenvolva a habilidade de multitarefa, pois exige que ela tenha reações rápidas enquanto presta atenção aos mínimos detalhes à sua volta.

Jogos virtuais também são formas de aprendizado

Além desses, existem outros benefícios que são concedidos a crianças que aproveitam os jogos virtuais da forma correta. Sendo assim, se você é um pai ou uma mãe preocupada que a forma de diversão preferida do seu filho sejam os jogos online, saiba que se ele jogar apenas jogos adequados para a idade, ele poderá colher muitos benefícios.

Acompanhe os nossos site para ficar por dentro de mais conteúdos como este!