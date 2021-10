Quais são os melhores exercícios para perda de peso?

Apoie o 247

Com o verão chegando, talvez você esteja preocupado em ficar com o corpo em forma para aproveitar as praias e piscinas em um dia de verão. Ou talvez você tenha percebido que é importante perder peso para manter a sua saúde. Seja qual for o motivo, você precisa fazer algumas coisas para alcançar esse objetivo.

Perder peso exige bastante esforço, mas principalmente se você está acima do peso, é importante fazer alguns sacrifícios para ficar em forma. Perder peso está muito além da estética, isso envolve saúde e bem-estar. Além disso, a sua mente e o seu emocional também podem se beneficiar perdendo peso, pois a sua autoestima pode ficar mais elevada perdendo peso.

Se você já perdeu bastante peso, mas agora quer ganhar músculos, também precisa fazer um esforço para conseguir hipertrofiar. Mas para te ajudar com os seus objetivos, vamos apresentar algumas atividades para te ajudar a perder peso ou para ganhar músculos.

Exercícios para perder peso

Toda atividade física pode ser benéfica para a sua saúde. No entanto, algumas podem ser mais eficazes para perder peso de forma mais rápida. Veja a seguir algumas atividades que podem te ajudar a perder peso com saúde.

Corrida

A corrida é uma atividade física clássica que muitas pessoas sabem que ajuda a perder peso. Meia hora de corrida te ajuda a perder uma média de 400 calorias, o que pode ser muito bom para você emagrecer.

Se você não tem o hábito de fazer atividade física, é importante começar devagar até que o seu corpo se acostume com a atividade. Você pode começar caminhando e aumentar o seu ritmo aos poucos até chegar na corrida.

Spinning

O spinning também é um exercício muito bom para perder peso. Além disso, essa atividade ajuda a ganhar residência e promove a saúde do coração. Em meia hora de spinning você pode queimar de 300 a 400 calorias.

Se você não gosta de ficar parado e prefere atividades ao ar livre, você também pode fazer atividade física em uma bicicleta tradicional ao ar livre.

Crossfit

O crossfit é um exercício físico que está em alta, muitas pessoas que querem perder peso rápido e ganhar musculatura, aderem ao crossfit como atividade física. Em uma aula de meia hora de crossfit você pode perder em média 350 calorias.

Musculação

Obviamente a musculação ajuda a ganhar massa muscular, mas o que muitas pessoas não sabem é que a musculação é uma das melhores atividades para emagrecer. Isso porque, quanto mais massa muscular você consegue ganhar, mais fácil fica para emagrecer. Em meia hora de musculação você pode perder em média 350 calorias.

Aulas de dança

Se você não gosta muito de academia e prefere algo mais tranquilo. Fazer aulas de dança pode ser uma boa ideia para perder peso. Dependendo do tipo de dança que você escolher, você pode ganhar resistência e fortalecer as funções cardiorrespiratórias. Uma aula de zumba pode te ajudar a perder 300 calorias em meia hora.

Outras coisas que você pode fazer para perder peso

Fazer exercícios é uma parte importante na sua luta contra a balança. Mas existem outras coisas que você pode fazer para potencializar a sua perda.

Peça ajuda de um profissional

Profissionais de várias áreas podem te ajudar a perder peso com saúde. Por exemplo, um nutricionista pode te ajudar a ter uma alimentação saudável, ou um personal trainer pode te ajudar a conseguir o corpo perfeito.

Mantenha uma alimentação saudável

Falando em alimentação saudável, essa é uma parte importantíssima que você deve levar em conta, pois a alimentação equilibrada é essencial para você perder peso. Não precisa você se privar de comer o que você gosta para perder peso, mas é importante ter equilíbrio no que você come.

Especialistas dizem que o básico na alimentação já pode te ajudar a emagrecer. Arroz, feijão, carne e salada funcionam muito bem em uma dieta saudável.

Mas a principal coisa que você precisa fazer para perder peso é manter o foco em seus objetivos. Tente evitar distrações que tiram o seu foco da sua dieta e dos seus exercícios. Se você fizer isso, com certeza vai conseguir perder peso de forma saudável.

