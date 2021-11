Quais são os tipos de dependência química?

Apoie o 247

Há séculos, os humanos vêm batalhando contra seus vícios as drogas. Sejam essas a bebida, a maconha, o cigarro, existem diversos tipos de dependência química que um indivíduo pode sofrer em sua vida. Porém, há uma necessidade de lembrar a sociedade não apenas sobre os perigos dessas substâncias, mas sobre o respeito para com tais indivíduos que se envolvem com as mesmas.

A dependência química é um assunto sério que deve ser tratada como uma doença, afinal, ela afeta o corpo da vítima, a vida ao seu redor e seu psicológico, muito como diversas doenças. Muitos gostam de considerar aqueles que sofrem com a dependência química como pessoas ruins, porém esse é apenas um preconceito fora da realidade. A verdade é que esses indivíduos precisam de ajuda como qualquer outro incapacitado por uma doença grave.

Antes que haja uma maneira de ajudar uma pessoa sofrendo de dependência química, é necessário compreender quais os tipos de dependência química e como identificar alguns dos mais comuns. Há diversos tipos de tratamento para quem sofre de dependência química, iremos adentrar no mais eficiente deles. Esse é o tratamento com a ibogaína e ver como ele pode ajudar os dependentes químicos.

Tipos de dependência química: quais são

Antes que uma pessoa possa ser ajudada de forma eficiente, é preciso que haja um melhor reconhecimento de sua situação. Para oferecer um bom tratamento e ajuda para alguém, é necessário conhecer mais sobre os diferentes tipos de dependência química, quais são esses e como eles funcionam.

Iremos adentrar no tópico usando os tipos mais comuns da dependência química, porém saiba que existem diversos outros do que os citados aqui e é necessário sempre se atualizar e fazer uma busca ampla caso um amigo, parente ou conhecido esteja sofrendo com a dependência química e deseja buscar uma cura.

Ansiolíticos

Esses medicamentos são tranquilizantes que ajudam a combater a ansiedade e tensão de forma eficiente, porém é possível que um indivíduo comece a consumir o mesmo de forma descontrolada. Ou seja, no menor caso de estresse, uma pessoa se volta a um ansiolítico para resolver seus sentimentos de ansiedade.

Isso não é o ideal ou recomendado por médicos e, a partir daí, uma dependência química pode se iniciar. Ao longo prazo, os ansiolíticos em excesso podem se tornar um grande malefício e dificultar a capacidade de aprendizado e memória de quem os consome constantemente.

Cocaína

Um dos casos mais comuns entre os dependentes químicos é o vício à cocaína. Ela é uma substância capaz de afetar o sistema nervoso central de um indivíduo e causa um comportamento inquieto, já que a mesma acelera seu pensamento, produz uma sensação de euforia, aumenta o alerta e retira o apetite de quem usa a mesma. A cocaína pode ser aspirada, injetada ou fumada.

Caso haja uma suspeita do uso dessa droga, há um comportamento em comum entre todos pacientes que fazem o uso da cocaína. A maioria desses se fecham e procuram apenas o uso da droga, deixando de lado qualquer outra atividade que antes fazia. Há uma possibilidade de um comportamento agressivo.

Álcool

Essa dependência química atinge uma grande parte da população, muitas vezes sem que tais pessoas saibam que estão viciadas na bebida. A ação do álcool ocorre de forma diferente no organismo de cada usuário. Seus efeitos podem ser depressivos ou eufóricos dependendo do paciente. De qualquer forma, o resultado do álcool pode ser catastrófico.

Pelo fato da sociedade aceitar o uso do álcool, é muito fácil encontrar casos que incluam o mesmo como o fator de um acidente. O comportamento agressivo que ele pode trazer leva a casos de abuso e a falta de coordenação motora que o álcool traz pode levar a acidentes de carro e até a morte.

Qual o tratamento mais eficiente para dependência química?

Existem vários tratamentos disponíveis ao redor do Brasil e mundo para que vítimas dessa doença se tratem e possam viver novamente em sociedade de forma natural e saudável, além de não causar mais danos mentais e físicos a si mesmo.

Um dos tratamentos a se mencionar seria o tratamento com Ibogaína em SP . A Ibogaína é uma substância conhecida internacionalmente por seus efeitos benéficos na luta contra a dependência química, sendo testada em laboratórios e vindo de países como o Canadá diretamente ao Brasil. Ela é a maneira mais eficiente de tratar da dependência química nos dias de hoje, além de poder ter acesso no Brasil todo e não apenas no estado de São Paulo.