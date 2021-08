Qual a verdadeira história por trás das máquinas de caça-níquel?

Conteúdo de Parceiros

Primeiro elas encantaram a América, depois ganharam território na Europa e mais recentemente conquistaram o resto do mundo adotando formatos diferentes. Esse objeto icônico, tão presente no mundo dos jogos, tem uma história digna de ser conhecida.

O caça níquel surgiu em São Francisco, nos Estados Unidos. Seu criador se chamava Charles Fey, um mecânico e inventor por natureza. Fey, sem saber que sua invenção conheceria os lugares mais longínquos do mundo, foi o cérebro pensante por trás desse invento.

Mas desde que foi criada até a atualidade, há um universo de histórias, brigas judiciais e reinvenções que envolvem essa trama.

PUBLICIDADE

Conheça um pouco sobre esse jogo que, desde que foi inventado, não para de surpreender.

A origem

Entre 1885 e 1887, Charles Fey criou uma máquina que funcionava com engrenagens e fitas metálicas, o propósito era diversão e entretenimento com leve pitada de sorte. Os primeiros “traga - moedas” ou caça - níqueis, como realmente são conhecidos, surgiram assim.

Para brincar ou jogar, as pessoas tinham que colocar moedas na maquininha, a partir de então a dinâmica girava em torno de acertar as sequências de imagens organizadas nas fitas metálicas.

PUBLICIDADE

A Evolução

Depois da iniciativa de Charles Fey, o sucesso logo começou a dar sinais, as máquinas agradaram de tal forma aos americanos que as encomendas alcançaram seu topo. A questão é que seu inventor detinha os direitos de produção do objeto.

Muitos empresários se interessaram pelo produto e o fato era que somente um fabricante não estava dando conta de atender a crescente demanda do mercado. Por sua vez, Charles Fey não abria mão de reter seu direito de fabricação.

A quebra do monopólio

Entre as idas e vindas da suposta teimosia de Charles em vender a patente de seu primoroso invento e a sede dos investidores em produzir a máquina em grande escala, uma empresa sediada em Chicago acabou criando uma nova versão do caça-níquel.

PUBLICIDADE

Logo vieram outras fábricas e novas versões. Fey entrou com processos judiciais contra os novos fabricantes mas não havia mais forma de frear a produção. Os novos inventores mudaram a forma original, repaginaram as imagens e criaram milhares de caca-níqueis.

Um mundo novo

Dos Estados Unidos até se propagar pela indústria dos jogos de cassino pela América foi um pulo, a partir daí chegar à Europa, berço e paraíso de grandes casas de jogos, foi apenas um salto a mais na história das caça-níquel.

A nova roupagem

Nem por sonho o pai dos caça-níqueis poderia imaginar o que aconteceria por meados dos anos 90, já em pleno século XX. Acontece que a evolução tecnológica e a era digital também acertaram em cheio a estrutura dessas máquinas.

PUBLICIDADE

A indústria dos jogos online acreditou no potencial dos caça-níqueis e não perdeu tempo em investir em novos formatos. Os cassinos online passaram a ofertar essa modalidade de jogo apresentando-a com diferentes temáticas.

Atualmente o caça-níquel apresenta novas cores, novas formas e um mundo de novos adeptos espalhados pelo mundo virtual.