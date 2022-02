Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

Quando falamos em jogos da loteria e os seus prêmios incríveis, não podemos deixar de destacar o sorteio da Mega-Sena, não é mesmo? Esta modalidade costuma oferecer os maiores valores dentre as oferecidas pela Caixa Econômica Federal.

Mas, afinal de contas, qual foi o maior prêmio pago pela Mega-Sena?

Os prêmios acumulados e os seus valores gigantescos fazem com que sempre haja corrida nas casas de apostas e nos sites online, levando em consideração a esperança de todos que estão ali apostando em ser o sortudo da vez e levar uma bolada de dinheiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Mega-Sena existe há 25 anos e já fez inúmeros milionários no país, por isso, ela continua sendo esse fenômeno de jogos na loteria.

Você sabe qual foi o maior prêmio pago pela Mega-Sena? Se a sua resposta foi não, continue a leitura deste artigo para conferir as melhores premiações até os dias de hoje!

Qual foi o maior prêmio pago pela Mega-Sena?

Antes de falar sobre qual foi o maior prêmio pago pela Mega-Sena, vamos explicar um pouco acerca da quantidade de sorteios já realizados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já foram realizados mais de 2300 sorteios, sendo que em apenas 829 apostas os jogadores conseguiram acertar o prêmio máximo.

O restante dos sorteios, isto é, os outros mais de 1800, não tiveram vencedores no que diz respeito à primeira categoria, indicando um percentual de 77% acumulados.

Finalmente, falaremos agora sobre qual foi o maior prêmio pago pela Mega-Sena: a Mega da Virada do ano de 2020 para o ano de 2021 registrou o recorde em arrecadação em vendas de jogos, com mais de R$ 1,17 bilhão acumulados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, o evento garantiu que acontecesse o maior prêmio da história da Mega-Sena com R$ 325,2 milhões.

Neste sorteio 2020/2021, um sortudo ganhador de Aracaju (SE) e uma pessoa que fez uma aposta online receberam R$ 162 milhões cada. Maravilhoso demais, né?

O sorteio da Mega da Virada 2020/2021 responde muito bem qual foi o maior prêmio pago pela Mega-Sena, sendo considerado, também, o maior prêmio de uma loteria na América do Sul.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Antes deste sorteio, o recorde anterior tinha sido da Mega da Virada 2017, a qual foi superado por uma diferença de R$ 18.5 milhões, ou seja, o saldo anterior era de R$ 306,7 milhões.

Por qual razão será que a Mega-Sena acumula tanto?

Agora que já vimos qual foi o maior prêmio pago pela Mega-Sena, está na hora de pensar o motivo pelo qual esse jogo costuma acumular tanto.

A resposta não é difícil, pelo contrário, é simples: se você jogar com um bilhete de 6 números da Mega-Sena você terá exatamente 1 em 50.063.860 chances de ganhar o primeiro prêmio. E o que isso quer dizer?

Isso quer dizer que, apesar de não ser impossível, como bem visto com os diversos ganhadores existentes, as chances para acertar são extremamente pequenas. Por isso, vários sorteios passam sem ninguém acertar os números, gerando o acúmulo do prêmio.

É interessante ressaltar que, do ponto de vista matemático, quanto mais apostadores participarem dos sorteios, maiores as chances de alguém acertar, pois se houver mais de 50 milhões de apostadores, todas as possíveis combinações terão sido feitas e, certamente, teremos o possível vencedor.

No entanto, nem sempre determinado sorteio conta com os mais de 50 milhões de jogadores e isso acaba diminuindo a probabilidade de sair algum vencedor naquele evento.

Alguém já ganhou o prêmio sozinho?

Se formos considerar a Mega-Sena da Virada, o prêmio sempre foi dividido com mais alguém, pois o número de apostadores é muito grande, isto é, nunca houve um vencedor sozinho.

No entanto, sem ser na Mega-Sena da Virada, vários sorteios contemplaram um único jogador.

Se considerado apenas um único vencedor no sorteio regular da Mega-Sena, o recorde foi no concurso 2.150, em maio de 2019, quando uma pessoa levou o prêmio de R$ 289 milhões sozinho.

Quer saber quais foram as dezenas sorteadas no concurso 2.150 da Mega-Sena? Confira: 23 - 24 - 26 - 38 - 42 - 49.

Como jogar na Mega-Sena?

Para jogar na Mega-Sena, você pode escolher marcar entre 6 e 15 números, sendo que a aposta mínima (seis números) tem o valor de R$4,50.

No entanto, caso você queira fazer uma aposta em mais números, o valor do jogo vai aumentando de acordo com a quantidade de dezenas escolhidas no bilhete.

Se você não sabe em quais números apostar, tem a opção de fazer o jogo por meio da chamada "Surpresinha", onde o sistema é quem faz a escolha das dezenas.

Existe, também, a "Teimosinha", modalidade em que o jogador repete a mesma aposta de todos os outros concursos.

Além disso, é interessante destacar que não é mais necessário ir até uma casa lotérica para fazer uma aposta, como era feito antes. Você tem a opção de fazer o seu jogo por meio do site e do aplicativo oficial da Caixa Econômica Federal.