Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

A limpeza de fossas é um assunto que deve receber a atenção de empresas que possuem sistemas de tratamento de esgoto em seus estabelecimentos.

Neste artigo, abordaremos as informações essenciais sobre quando a limpeza de fossas é obrigatória para empresas, as normas e regulamentos relacionados a esse tema, bem como as recomendações para manter o sistema de tratamento de esgoto eficiente e conforme a legislação. Acompanhe!

Quando a limpeza se torna obrigatória?

A limpeza de fossas é obrigatória para empresas quando há eliminação de resíduos que ultrapassam a capacidade de armazenamento da mesma. Essa força pode ocorrer em diferentes períodos, dependendo do tamanho e do volume de esgoto produzido pela empresa.

Além disso, é importante seguir as normas e regulamentos do órgão ambiental competente em relação à disposição adequada dos resíduos, evitando a contaminação da região, além de conter riscos à saúde pública.

Cada município ou estado pode ter suas próprias normas e regulamentos para empresas, portanto, é importante verificar as exigências específicas para a região onde seus negócios estão localizados.

De modo geral, é recomendável que a higienização seja regularizada com frequência, com base no volume de esgoto produzido pela empresa e na capacidade da fossa. Dessa forma, é possível garantir o bom funcionamento do sistema de tratamento e evitar problemas como entupimentos, vazamentos e contaminação do meio ambiente.

Cuidados necessários para a limpeza

Esse processo que deve ser realizado por profissionais qualificados e com os equipamentos adequados. É importante que a empresa contratada para realizá-la siga todas as normas e regulamentos relacionados ao transporte e disposição dos sedimentos.

Antes de limpá-la, é recomendável ser feita uma avaliação da situação da fossa, a fim de verificar se há riscos de vazamentos, entupimentos ou danos no sistema. Além disso, é importante que a fossa seja esvaziada em um nível seguro, evitando que os resíduos transbordem e causem problemas ambientais e sanitários.

Após a higienização, é recomendável que ela seja desinfetada com produtos adequados e que seja realizada uma reforçada para verificar se há necessidade de reparos ou manutenção no sistema.

Outro cuidado importante é manter um registro dos serviços realizados e evitar possíveis problemas futuros. Dessa forma, é possível garantir a eficiência do sistema de tratamento de esgoto e a preservação do meio ambiente e da saúde pública.

Para finalizar

Manter o sistema de tratamento de esgoto segundo as normas e regulamentos é fundamental para empresas que desejam contribuir para a preservação do meio ambiente e da saúde pública.

Além disso, a manutenção adequada e periódica são essenciais para garantir o funcionamento eficiente do sistema e evitar problemas como vazamentos e entupimentos.

Portanto, se você é responsável por uma empresa que possui um sistema de tratamento de esgoto, é fundamental estar atento às normas e regulamentos relacionados à limpeza e contratar profissionais qualificados e com equipamentos adequados para a realização da manutenção.

Lembre-se também da importância de manter um registro do que for realizado e organizar inspeções regulares. Dessa forma, você pode garantir o cumprimento da legislação e a preservação do meio ambiente e da saúde pública.

Não deixe para depois a limpeza da sua fossa! Adquira agora mesmo uma empresa especializada e garanta a eficiência do seu sistema de tratamento de esgoto.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.