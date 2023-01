Quando é o melhor momento para negociar Bitcoin?

Apoie o 247

A maioria dos traders de Bitcoin que praticam há muito tempo pode confirmar que existe um fator de tempo no trading. Da mesma forma, alguns determinantes específicos ditam o preço e o valor da Bitcoin em um determinado período. Em resumo, o mercado de criptomoedas permanece altamente volátil. Portanto, você deve ser estratégico na escolha do momento certo para negociar. A Bitcoin tem projetado tendências de mercado crescentes e decrescentes desde o seu início. E isto significa que o futuro da Bitcoin está sujeito a tendências de urso e e de touro. O resultado final é que você deve trabalhar para reduzir as chances de perdas, e você pode conseguir isso escolhendo o momento certo e o mais apropriado para negociar.

Falando em negociação de petróleo, se você é iniciante e está se perguntando como pode embarcar em um empreendimento de sucesso, experimente ferramentas como o Oil Trader para ajudá-lo na análise e na negociação. Com a ferramenta analítica certa, você entenderá como os fatores de tempo entram em jogo na negociação de Bitcoin e petróleo. Seu foco deve estar em fazer valer cada investimento enquanto reduz perdas. Voltando ao passado, quais são as coisas pertinentes que você deve saber sobre o tempo correto de negociação em relação ao Bitcoin?

Fins de semana não são os melhores

Muitos estudos têm projetado os fins de semana como não sendo o melhor momento para a negociação de Bitcoin. Os países ocidentais influenciam principalmente a negociação de Bitcoin, com os Estados Unidos como um participante significativo no mercado de Bitcoin atualmente. Notavelmente, a cultura americana ressoa com atividades lentas durante os finais de semana. Em outras palavras, os fins de semana são o momento ideal para os americanos descansarem. Como resultado, há um movimento lento do preço da Bitcoin.

O principal problema com os fins de semana é que a volatilidade da bitcoin é maior do que o normal. Em essência, existe a chance de encontrar Bitcoin a um preço significativamente baixo em comparação com o valor do dia útil. Note que a demanda por Bitcoin determina a oferta. A demanda de bitcoin normalmente é menor durante o fim de semana, o que significa oferta alta e preços baixos. Seria melhor negociar durante os dias de semana ao invés de fins de semana.

Ouça os mídia

Você sabia que a mídia é um dos maiores influenciadores dos preços da Bitcoin em todo o mundo? De fato, o tipo de informação que chega ao mercado determina o tipo de resposta que compradores e traders irão representar. O único problema é que os briefings da mídia podem surgir quando menos se esperava, afetando os traders desprevenidos. Um trader estratégico e prudente está sempre interessado em informações que cruzam plataformas de mídia digital. Às vezes, algumas especulações eventualmente se materializam. A análise das informações disponíveis é necessária para determinar o momento certo de negociação. Se a mídia domina as plataformas digitais com demasiadas notícias positivas sobre Bitcoin, você deve ser rápido para comprar. E isto aumentaria significativamente suas chances de obter lucros naquele momento.

Compre quando os influenciadores agem afirmativamente

Além da influência da mídia, você perceberá que alguns indivíduos influenciam diretamente o preço da Bitcoin através de suas atividades habituais. Por exemplo, Elon Musk tem sido fundamental para influenciar e determinar o preço da Bitcoin. Seguir tais indivíduos lhe dará uma ideia perfeita do momento certo para negociar. A resposta afirmativa e progressiva de tais influenciadores à Bitcoin é um acréscimo ao mercado. Negocie somente quando houver a onda certa de influenciadores populares.

Conclusão

A partir dos indicadores acima, o timing é tudo na negociação de Bitcoin. No entanto, é essencial ter informações adequadas sobre as tendências do mercado. Portanto, conduzir pesquisas contínuas para se manter atualizado sobre as mudanças do mercado. E isto deve ajudá-lo a tomar decisões informadas sobre como e quando negociar Bitcoin.

