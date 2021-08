Quanto você deve ter na sua reserva de emergência?

Conteúdo de Parceiros

O maior fato sobre a vida é que ela é surpreendente e imprevisível. Situações atípicas acontecem quando menos esperamos, mesmo que tenhamos o controle sobre os nossos planejamentos e planos.

Nesse sentido, muitas vezes alguns imprevistos aparecem para fazer com que você gaste um dinheiro que não pretendia gastar ou tenha algum tipo de prejuízo em algo fora do seu controle.

Manter uma reserva de emergência é, portanto, a melhor forma de se preparar para as eventualidades da vida, mas você também pode buscar pela melhor previdência privada para complementar os benefícios.

Neste conteúdo, pontuamos algumas questões sobre a reserva de emergência e listamos dicas para ajudar a criar um fundo emergencial. Leia todo o artigo para se manter informado e saber o porquê de economizar o seu dinheiro para colher bons frutos no futuro.

O que é uma reserva de emergência?

É comum que muitas pessoas não conheçam a reserva de emergência, tendo em vista que, infelizmente, muitos brasileiros ainda não têm acesso a uma educação financeira que permita fazer um bom planejamento orçamentário e saiba lidar bem com finanças.

No entanto, a reserva de emergência é mais simples do que parece. De modo geral, ela representa uma quantia de dinheiro guardado especialmente para situações atípicas.

Esta reserva é uma garantia de que, mesmo em tempos incertos, ainda haverá algum equilíbrio financeiro.

Embora o ato de guardar dinheiro não seja tão difundido entre a maior parte da população brasileira, é extremamente necessário fomentar a cultura da reserva para que haja um bom planejamento das finanças.

A pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, por exemplo, demonstrou que eventualidades sempre podem acontecer quando menos esperamos.

Com a pandemia, muitas famílias ficaram em situações complicadas, devido ao desemprego, o fechamento dos postos de trabalho, entre outras situações.

Assim, ficou mais do que provado que é preciso ter um fundo emergencial para as inevitáveis surpresas da vida.

Como saber quanto devo guardar?

O primeiro passo para começar a reunir dinheiro em uma reserva é fazer uma boa análise do seu perfil financeiro. Aspectos como as contas fixas e os ganhos mensais, por exemplo, devem ser levados em consideração a fim de conseguir estabelecer um valor a ser designado para a reserva.

Esta análise é extremamente importante para que você perceba quais são as suas reais necessidades e possa cortar gastos desnecessários.

Uma vez que você levantou as informações necessárias sobre as suas finanças, o próximo passo é definir o valor que será poupado mensalmente.

É importante que este valor seja realista e corresponda aos seus ganhos e gastos reais. Não pense em definir valores superiores ao que você realmente pode poupar, para evitar frustrações e descontrole nas contas.

Um bom exemplo é que, se o seu salário é de R$ 2.500,00, você pode colocar em sua reserva de emergência cerca de R$ 500 mensalmente, sem comprometer os outros gastos.

Além disso, também é possível observar o que pode ser descartado da sua rotina para ficar ainda mais fácil de poupar.

Ademais, é fundamental criar um senso de compromisso com a sua reserva de emergência. Ela deve ser acessada somente se houver de fato uma situação emergencial a qual seja necessário recorrer à reserva.

Sem este compromisso, é muito provável que o dinheiro guardado seja resgatado em situações triviais e desnecessárias.

Quais as melhores opções de investimento para a reserva de emergência?

Conforme mencionamos, a reserva de emergência é um montante de dinheiro guardado para circunstâncias críticas, por isso este valor precisa ser facilmente acessível. Dessa forma, o ideal é optar por investimentos que garantam essa facilidade. Os principais critérios a serem avaliados são: segurança, liquidez e baixa volatilidade.

A liquidez é, de modo geral, a rapidez com que o investimento torna-se efetivamente um dinheiro que poderá ser resgatado. É imprescindível que o valor investido na reserva seja líquido, pois quanto mais líquido for, mais rápido poderá ser retirado, caso necessário.

Assim, realizar este tipo de investimento é o mais seguro e adequado para conseguir manter um bom planejamento financeiro e preparar-se para eventualidades.

No Brasil, as formas mais populares de investir na reserva de emergência são por meio do Tesouro Selic, o CDB (Certificado de Depósitos Bancários) com liquidez diária, a LCI (Letra de Crédito Imobiliária) e LCA (Letra de Crédito do Agronegócio).

Ambos abarcam os critérios elencados para escolher bem onde investir a quantia para a reserva de emergência.

Por que devo ter uma reserva de emergência?

Todas as pessoas são suscetíveis a passar por situações atípicas como uma demissão inesperada, acidentes e doenças. Vivenciar essas ocasionalidades pode ser ainda mais desesperador quando não há uma reserva financeira direcionada para situações de emergência.

Viver no limite do orçamento, sem investir em reservas, é um comportamento perigoso, uma vez que não haverá nenhum fundo emergencial no qual você poderá se subsidiar durante as crises.

Desse modo, investir em uma reserva financeira é, antes de tudo, uma medida inteligente de gerir futuros - e inevitáveis - problemas. Além de auxiliar no controle das finanças e garantir um maior equilíbrio orçamentário.

A reserva de emergência serve, também, para garantir uma melhor experiência em situações boas, como o aumento da família, mudança de cidade e início de um empreendimento, por exemplo. Com um bom aporte financeiro, é possível proporcionar o melhor para si mesmo e também para a sua família.

Como começar a reservar?

Para construir uma boa reserva, é preciso, sobretudo, ser uma pessoa paciente. Isso significa dizer que é preciso compreender o fato de que uma reserva abundante não é construída em pouco tempo, especialmente quando lidamos com um perfil financeiro mais modesto e que possui muitas contas fixas, por exemplo.

Investir em uma reserva leva tempo e requer foco e determinação. Assuma um compromisso com o seu futuro, o seu conforto e a sua segurança. Dessa forma, após realizar uma boa análise acerca da sua situação financeira, estabeleça o valor destinado à reserva e comprometa-se a investir esse dinheiro fielmente.

Reeduque o seu perfil financeiro a fim de que os gastos desnecessários possam ser cortados e o valor demandado a eles seja revertido para você mesmo. Ao investir na reserva de emergência, você estará cuidando de si mesmo a curto, médio e longo prazo.

Por isso, comece de onde você está. Quanto antes você começar, mais exitoso você vai ser no seu investimento.