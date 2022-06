Renan Bastos é referência no mercado de tecnologia

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

Formando pela Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e ex-funcionário público, Renan Bastos largou o exército e buscou empreender de forma autodidata, sem ter mentores e foi aprendendo com a prática do dia a dia.

Foi no mercado de tecnologia que ele se encontrou e se tornou referência mundial no ramo.

Criou uma empresa de tecnologia e inteligência artificial e ajuda pessoas ao redor do mundo a iniciarem no mercado financeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Fui errando, e ajustando, tentei 11 coisas diferentes até achar meu foco no mercado financeiro,” relata.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atualmente, Renan, apesar de não vender nenhum serviço na internet, tenta passar todos ensinamentos durante sua trajetória, mostrando todos seus erros e acertos para seus seguidores para que todos possam encurtar seu percurso e não cometer os mesmos erros que ele cometeu no passado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O período de maior ganho em conhecimento e experiência é o período mais difícil da vida de alguém."

Hoje em dia ele é referência mundial no mercado financeiro e no ramo de tecnologia, tem clientes em mais de 100 países e mais de 130 mil seguidores no Instagram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para acompanhar mais sobre o seu trabalho, basta segui-lo no Instagram @renanmindset

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE