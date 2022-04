Saiba os cuidados com a saúde que evitam que suas unhas quebrem

Apoie o 247

Hoje nós vamos descobrir quais são os cuidados que devemos ter com a nossa saúde para evitar que tenhamos unhas fracas. De fato, é muito interessante como o nosso cuidado com a saúde está diretamente relacionado com a nossa estética.

Se a gente se alimenta mal, as nossas unhas e o nosso cabelo acabam ficando completamente ressecadas e fracas.

Muito louco, não é verdade? Pois é.

É por isso que nós decidimos escrever esse artigo. Até porque nós amamos nos cuidar e ter tanto unhas como cabelos e pele muito bem cuidadas. Sendo assim, escrevemos esse post completamente para vocês que se importam com sua beleza e também com sua saúde.

Ou, quem sabe, que desejam se preocupar mais. Então, fique conosco até o final desse post pra descobrir o que você pode fazer.

Creio que nós já podemos ir direto ao assunto, não é verdade. Sem mais delongas, vamos descobrir as coisas que podemos fazer para fortalecer as nossas unhas. Desejo a você uma boa e agradável leitura. Deixe o seu feedback no final desse post, bora lá!

Unhas fracas e unhas fortes: cuidando da sua saúde

Em primeiro lugar, você já parou pra pensar como tudo aquilo que você come influencia em todos os aspectos da sua vida? Não apenas o que come, mas como você vive também.

As unhas sentem tudo isso, até porque a sua saúde se reflete nelas. Muitos especialistas conseguem identificar os problemas de saúde apenas olhando pros aspectos de suas unhas.

Sejam unhas fracas ou fortes.

Eu sei que a ansiedade é algo que atinge com muita grandeza hoje em dia. Sendo assim, roer as unhas é algo que comum de muitas pessoas. E esse é um hábito muito ruim pra saúde das unhas.

Ou seja, se você evitar de roer as unhas ou de ficar com as mãos na boca pode ajudar bastante. Isso porque a saliva pode enfraquecer as unhas, além de ser um mau-hábito, não é verdade.

Nesse sentido, você pode investir em boas bases fortalecedoras. Além disso, elas são nutritivas, e quando aplicadas nas unhas, dão um aspecto saudável em suas unhas, te dando unhas fortes. É interessante visitar bons profissionais, as famosas manicures. Elas vão te ajudar na retirada das cutículas, mas não por inteiro, pois elas ajudam na proteção das suas unhas, como a micose.

Ainda assim, estamos falando de saúde, não é verdade? E tudo isso se trata de cuidados. Mas quando falamos de saúde, quero dizer sobre alimentação, exercícios físicos e tudo o mais. Então, é importante você tomar cuidado com a sua alimentação, consumindo alimentos que sejam ricos em vitamina C, pois elas podem te dar unhas fortes. O segredo está nos nutrientes!

Boas dicas para ter boas unhas

Então, além desses alimentos com vitamina C, a gelatina, os ovos, os vegetais, como a couve, batata doce e fígado podem ajudar a fortalecer suas unhas! Não é mais segredo pra você que é interessante consumir alimentos com vitaminas C, A, ácido pantotênico, queratina, cálcio, ferro e vitamina B5. Dessa maneira, esteja sempre consumindo estes alimentos para ter lindas unhas! Vamos continuar!

Em seguida, nós podemos evitar o uso de produtos com formol. Pois, além de causarem alergias diversas, pode acabar enfraquecendo demais suas unhas. Assim, elas se tornarão muito mais quebradiças do que o normal. Ah, os alimentos ricos em vitamina C fortalecem muito mais do que só as unhas. Pode deixar sua pele muito linda, e seu sistema imunológico muito forte!

Enfim, vamos dar prosseguimento com as dicas. Até porque, dica é o que não falta pra ter unhas fortes! Bom, manter as mãos e as cutículas hidratadas pode te ajudar nisso. Nesse sentido, você pode investir em bons hidratantes de mãos, eles também vão entrar em contato com as suas unhas. Dessa maneira, você vai ter unhas e mãos muito bem hidratadas!

Enfim, quando você for fazer tarefas domésticas, esteja sempre de luvas. Isso vai fazer com que os produtos de limpeza não entrem diretamente em contato com elas. Assim, elas não ficarão assim tão fracas, pois os produtos não estarão diretamente em suas unhas.

Conclusão

Bom, nós acabamos de ver todas as dicas mais importantes para que você tenha unhas fortes com uma facilidade nunca vista antes. Siga todas essas dicas para que você se saia bem. Não deixe de nos seguir para receber mais dos nossos conteúdos. Estamos sempre prontos para ajudar vocês. Espero que você tenha gostado, nos vemos em breve, até mais!

