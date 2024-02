Santos é favorito na Bet365 em duelo contra o Guarani pelo Paulistão-24

Apoie o 247

Vindo de derrota no clássico para o Palmeiras em partida em que atuou bem, o Santos encara o Guarani neste domingo às 18 horas, na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Paulistão-24. O alvinegro praiano tem o favoritismo na casa de apostas bet365 e aproveita o estadual para fazer sua preparação para o principal desafio da temporada: disputar a Série B e conquistar o acesso à elite do futebol brasileiro, da qual saiu em 2023.

O Santos perdeu de 2 x 1 para o Palmeiras no Allianz Parque, mas teve um desempenho muito bom, jogando de igual para igual com a forte equipe alviverde, bicampeão brasileira e do próprio Campeonato Paulista. Por isso, o resultado deu alguma esperança de que aos poucos o técnico Fábio Carille está acertando o time.

Mesmo com o insucesso na última rodada o Peixe manteve-se na liderança do Grupo A do Paulista, com nove pontos, seis a mais que Portuguesa e Ituano, que lutam pela segunda vaga para a próxima fase da competição. No ano passado o Santos fez uma péssima campanha e não chegou nem perto das etapas decisivas do estadual.

O Guarani está em terceiro no Grupo B, com quatro pontos, um a menos que a Ponte Preta, rival histórico em Campinas. O Grupo tem o Palmeiras na liderança e o Bugre, que perdeu em casa para o Mirassol na última rodada, precisa vencer o Santos na Vila para manter as chances de classificação.

Ao todo Santos e Guarani já se enfrentaram 158 vezes na história, com 86 vitórias do Santos, 33 empates e 39 triunfos do clube campineiro. Enquanto o Peixe já conquistou o Paulistão em 22 oportunidades – a última delas em 2016 -, o Bugre ainda não levantou a taça no Estado de São Paulo, embora tenha um Brasileirão, conquistado em 1978 pela grande geração de Careca e Zenon. Apesar da vantagem no retrospecto geral o alvinegro não vence o Guarani há quatro anos e no último duelo o alviverde de Campinas bateu o Peixe por 2 x 0.

Na casa de apostas bet365 o favoritismo é do Santos, com cotação de momento de 1.61, contra 5.50 do Guarani e 3.40 de odds para o empate durante o confronto na Vila Belmiro. Para os apostadores deste bookmaker o Peixe vence com mais de 1.5 gols. Alfredo Morelos, Weslley Patati e Gabriel Pedrinho, todos do Peixe, estão entre os atletas com mais probabilidade de marcar gols segundo os jogadores da bet365.

A partida entre Santos e Guarani terá a transmissão direta da Rede Bandeirantes, da Bandsports, do paulistão Play e do Canal Goat a partir das 18 horas, direto do Estádio da Vila Belmiro. Um desfalque certo do técnico Carille para enfrentar o Bugre é o meia Giuliano, que se recupera de uma lesão muscular na panturrilha esquerda. Por outro lado, o atacante Alfredo Morelos, regularizado no BID da CBF, poderá estrear com a camisa do Peixe.

