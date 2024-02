São Paulo e Palmeiras duelam no Morumbi e tricolor é o favorito na bet365

Neste domingo o duelo ocorrerá no Estádio do Morumbi e ambas as equipes estão bem cotadas para a disputa do torneio estadual mais importante do País. edit

Apoie o 247

Google News

Conteúdo de Parceiros

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Praticamente um mês após decidirem a Supercopa do Brasil no Mineirão, com o tricolor conquistando o título nos pênaltis, São Paulo e Palmeiras voltam a se encontrar neste domingo (03), agora pela primeira fase do Campeonato Paulista de 2024, O favoritismo na casa de apostas bet365 pertence aos são paulinos.

As duas equipes conquistaram as quatro última edições do Paulistão – três vezes o título ficou com o alviverde e uma com o tricolor.

continua após o anúncio

O Verdão já conquistou o Campeonato Paulista em 25 oportunidades, atrás apenas do Corinthians, que tem 30. O Palmeiras, inclusive, luta pelo tricampeonato da competição, além de já ter levantado as taças dos dois últimos brasileirões, demonstrando a força dos comandados de Abel Ferreira.

O São Paulo tem 22 títulos paulistas e está empatado com o Santos no ranking dos campeões estaduais. O último troféu estadual do tricolor do Morumbi aconteceu em 2021, quando derrotou o próprio Palmeiras na decisão. Os últimos 12 meses foram muito bons para os são paulinos, que além de conquistarem a Supercopa do Brasil levantaram pela primeira vez em sua história a taça da Copa do Brasil, algo que perseguia há muitos anos.

continua após o anúncio

No último confronto do clássico Choque-Rei, marcado por muita rivalidade e equilíbrio, valendo pela final da Supercopa, não houve gols no tempo normal e na cobrança de penalidades o São Paulo bateu o Palmeiras por 4 x 2. O Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, serviu de palco para a finalíssima entre os dois gigantes do Estado de São Paulo.

No retrospecto do clássico desde o primeiro confronto o equilíbrio é a tônica. Os dois clubes se enfrentaram em345 oportunidades, com 116 vitórias para cada e 113 empates. O Palmeiras, porém, leva vantagem no número de gols no duelo, marcando 452 vezes e o rival 442.

continua após o anúncio

Na casa de apostas bet365, uma das mais respeitadas do planeta e líder mundial no segmento de bookmakers, o São Paulo tem odds de momento de 2.40 e o Palmeiras de 2.87. A cotação do empate nesta mesma operadora está em 3.10. O placar preferido é de 1 x 0 para os são paulinos, seguido de empate sem gols e triunfo do tricolor por 2 x 1.

Os jogadores mais cotados para marcarem durante o clássico são, nesta ordem: o atacante são paulino Calleri, Rony do Palmeiras, Luciano Neves, do tricolor do Morumbi, José Lopez e Raphael Veiga, ambos do Verdão, e Erick do São Paulo. A probabilidade de os donos da casa abrirem o placar ainda na primeira etapa é maior do que a dos rivais fazerem o mesmo.

continua após o anúncio

As cotações presentes no texto são referentes ao dia de elaboração da matéria e estão sujeitas a mudanças até a data de realização do clássico Choque-Rei no Estádio do Morumbi, na capital paulista.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: