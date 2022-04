Será que o Brighton sairá de mãos vazias contra o Machester?

Apoie o 247

Jogar em casa realmente deve dar mais sorte, pois o Manchester City perdeu apenas um de 9 jogos contra o Brighton. Pelo menos, até então. Afinal, nesta quarta-feira (20) assistiremos mais uma disputa da Premier League, a novela esportiva que todo mundo ama. Principalmente os sites de apostas.

Os favoritos são claramente os Citizens, que ocupam o primeiro lugar da temporada com 74 pontos acumulados até o momento, seguidos dos grandiosos Liverpool (73) e Chelsea (62), recente vencedor do Mundial. Já os Seagulls se encontram em décimo, com apenas 9 vitórias e 40 pontos.

Além disso, quando olhamos para as disputas passadas entre os dois times ingleses, vemos 17 vitórias do Manchester City contra 5 do Brighton Hove and Albion.

The Sky Blues: 7 Premier Leagues e contando

2017-18, 2018-19 e 2020-21 foram as últimas 3 vitórias (quase) consecutivas do Machester. Por outro lado, na atual temporada, o time inglês venceu consecutivamente 18 dos 31 jogos que rolaram até agora. E o mais curioso, é que todas as vitórias foram em uma quarta-feira.

O mesmo aconteceu com os Reds, que celebraram 21 sábados consecutivos entre 2018 e 2020, de acordo com a Opta Sports.

Os Citizens que estão brilhando nesta temporada

Com apenas 21 anos, Phil Foden é um dos grandes destaques do Manchester City. Com 4 goleadas diretas e uma assistida, o meio-campista marcou mais pontos contra os Seagulls do que qualquer outro time na competição.

Outra estrela é o belga Kevin De Bruyne, que já fez 11 gols nesta Premier League, sendo apenas 3 deles assistidos. Será que ele consegue bater seu próprio recorde de 13 gols na temporada de 2019-20?

Mas nem tudo está perdido para o Brighton Hove and Albion

Após vencer 12 jogos seguidos entre novembro e janeiro, o Manchester City perdeu pontos em quatro de suas últimas nove partidas na Premier Leagues, com 3 empates e uma derrota.

No caminho inverso, após perder 7 disputas consecutivas, temos o Brighton. O time gritou em seus dois últimos jogos: o primeiro contra o Arsenal (2x1) e o segundo contra o Tottenham (1x0), ambos criticados pelo seu mau desempenho durante as partidas.

Contudo, a confiança dos Seagulls não foi abalada por tamanho desmerecimento. Nesta quarta-feira, o objetivo é vencer o anfitrião Etihad Stadium, somando a terceira vitória consecutiva. Ainda que essa conquista pareça impossível, diante da superioridade do time celeste, jogadores como Leandro Trossard podem evitar que o time visitante vá embora de mãos completamente vazias.

O jogador belga marcou seis gols até então, abrindo o placar contra o Arsenal e garantindo o gol da vitória na disputa contra o os Lilywhites aos 45 minutos do segundo tempo.

Portanto, o Brighton, que já havia derrotado o Liverpool por 1 a 0 no ano passado, pode se tornar o terceiro time a vencer — fora de casa — os atuais campeões da Premier League em temporadas consecutivas. Na frente, teríamos apenas o Tottenham Hotspur, contra o Leicester em 2016-17 e o Chelsea em 2017-18, além do Liverpool, contra o Manchester United em 2000-01 e 2001-02.

