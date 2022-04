Social Media: A Profissão que virou moda para jovens brasileiras

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

Gostaria de trabalhar de casa?

Acordar cedo, pegar transporte e aguentar o patrão é coisa do passado.

Pelo menos é o que diz brasileiras que iniciaram na modalidade de trabalho home office; mais especificamente como Social Media.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um profissional de Social Media é responsável por gerenciar as redes sociais – Instagram, TikTok, Twitter, Facebook e Youtube – seja de uma pessoa física ou de uma empresa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um bom profissional de Social Media não deve apenas postar fotos e conteúdos aleatórios na rede social de seu cliente.

Ele possui algumas funções.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vamos vê-las a seguir

O social media deve analisar os concorrentes do cliente

Por que o social deve analisar os concorrentes?

Ele deve analisar os concorrentes, tanto diretos quanto indiretos, e averiguar como eles estão se posicionando, isso porque:

1. Para que ele não fique para trás

É claro que você precisa ficar de olho nos concorrentes do seu cliente e saber o que eles estão fazendo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E não faça essa pesquisa apenas no começo, você tem que sempre se manter atualizado sobre o que eles estão fazendo.

Isto é, assim você como profissional responsável pelo marketing digital, não deixará seu cliente ficar para trás da concorrência.

Ainda, se o concorrente cometer algum erro que você notou, não os cometa, aprenda com o erro dos outros também.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não ter uma identidade visual igual

A análise dos concorrentes é para você ficar de olho no que eles estão fazendo para você não ficar para trás, mas também, para que você não crie uma identidade visual semelhante.

Tem-se que tomar cuidado também para que não se tenha um posicionamento igual, para não passar vergonha na internet e ser acusado de plágio.

Então com essa análise, antes de criar sua marca, você evita de escolher as mesmas cores dos seus concorrentes diretos ou a mesma tipografia, evitando que seus posts fique parecidos.

2. Para se inspirar nos seus concorrentes

Agora aqui vamos com calma.

Eu falei para você se inspirar, não é para copiar o conteúdo do concorrente do seu cliente.

Não é para fazer também o famoso “copia, mas não faça igual” que também fica feio para a marca dele

Busque analisar o que tanto os concorrentes estão fazendo, quanto pessoas de outros nichos e tente adequar para a área que você está trabalhando.

Aqui você vai ter que usar a criatividade, mas todo mundo é capaz disso.

Ser criativo não é de nascença, é uma questão de treino e de buscar referências.

3. O social media deve entender do mercado do cliente

Não adianta nada você saber ser um Social Media e como montar as melhores estratégias se você não entende do nicho do seu cliente.

Sendo assim, busque clientes que possuam uma área em que você possua afinidade e esteja disposto a estudar sobre aquele mercado.

O Social Media deve buscar entender como é o cliente, como ele gostaria de se posicionar dentro do Instagram, por exemplo, será mais sério ou mais extrovertido?

Ademais, deve-se entender, ou buscar entender, sobre o produto ou serviço do seu cliente, para que você saiba as melhores maneiras de apresentá-lo e de vendê-lo

Além disso, é fundamental que você saiba quem é o público-alvo do seu cliente, pois se você vai montar uma estratégia de conteúdo, você necessita saber com quem você está falando.

Resumindo você deve entender quem são os concorrentes e o que eles estão fazendo, quem é o seu cliente, o seu produto e seu público-alvo.

Precisa de faculdade para ser social media?

A princípio não precisa de faculdade para ser social media.

Muito difícil um cliente que pedirá seu certificado de conclusão da faculdade, para saber se você é um profissional adequado.

Mas se você faz uma faculdade de Comunicação, Marketing ou Design, você com certeza sairá na frente dos outros social media.

Apesar de você não precisar de fazer faculdade para ser Social Media, é necessário que faça alguns cursos para você se especializar nessa área e ser um profissional qualquer que só posta qualquer post.

Social media não é postador de post, ele é um estrategista digital.

Este profissional analisará o mercado e traçará o melhor caminho para atingir os objetivos do cliente.

Porém, como é uma profissional que se popularizou muito, se explodiu de cursos nessas áreas.

Mas nem todos entregam conteúdos com qualidade e nem com informações verídicas.

Além de que muitos ainda não possuem um método bom para ensinar e você acaba perdendo seu dinheiro.

Qual curso é bom para um social media?

Se você quer ser um Social Media, o ideal é que você entenda um pouco de design e como produzir post.

“Ah, mas agora eu vou ter que usar aquelas ferramentas complicadas, como o Ilustrator?”

Não, você não precisa, hoje já existem plataformas muito mais simples e intuitivas e que fazem posts com excelente qualidade.

Um exemplo disso é o Canva.

E para você aprender a utilizar o Canva é produzir posts com qualidade de um profissional de marketing o ideal é fazer o curso com profissionais que entendem deste assunto, como a Gabriela Botello

Por que fazer um Curso de Canva?

O ser humano é muito atraído pela imagem, e principalmente por imagens bonitas.

Então para ser um bom Social Media, você precisa fazer um post com qualidades excelentes.

Porque de nada adianta você ter um produto ou serviço que é bom, mas na hora de apresentá-lo no seu Instagram você não o apresenta na sua melhor forma.

Quando você entra em um Instagram e ele os não são agradáveis, o seu inconsciente acredita que não é um produto de qualidade boa.

Então, é importante que você saiba produzir posts.

E o curso do Canva te oferece essa possibilidade.

Você não precisa baixar um programa pesadíssimo.

Você acessa o Canva do seu celular ou do seu notebook.

E ainda, existem templates pronto que você pode se inspirar, ou usá-los para começar a treinar suas habilidades.

Quanto ganha um social media para Instagram?

Um social media para Instagram pode tirar incialmente um salário-mínimo.

Mas se você começar a ficar rápido e produzir conteúdos em menos tempo, você pode começar a aumentar sua carteira de clientes.

Você ainda tem a vantagem que você vira seu próprio chefe, e ganha liberdade de tempo, e por isso,você pode fazer seus horários.

Sendo assim, se você estuda de manhã, você pode trabalhar como Social Media no período da tarde.

Ainda, você ganha liberdade geográfica e pode trabalhar de qualquer lugar.

Você é mãe e passa o dia em casa e tem medo de deixar seus filhos com estranhos?

Com essa profissão você pode cuidar dos seus filhos e trabalhar em casa e dentro do seu ritmo.

Então, o que achou?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE