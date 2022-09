Startups no mundo das apostas para ficar de olho

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

O mundo das apostas esportivas cresceu vertiginosamente ao longo dos últimos anos no Brasil. O fértil mercado voltado para os fãs de futebol e outras modalidades esportivas e a ampla cobertura de conteúdo em volta desse tema, bem como a cultura do brasileiro, foram alguns aspectos que ajudaram no desenvolvimento desse mercado.

Para ajudar o apostador, diversas empresas criaram plataformas que visam oferecer ainda mais conteúdo para que a experiência com apostas seja ainda melhor. Confira algumas das empresas que mais se destacam na criação de conteúdo e estratégias para quem gosta de apostar em esportes pela internet.

ApostaConfiável

O site ApostaConfiável busca se tornar a referência dos apostadores novatos, bem como dos que já têm experiência com apostas, quando o assunto é conteúdo. Com diversas análises de sites confiáveis para apostar e postagens frequentes sobre as tendências do mercado de apostas esportivas brasileiro, a equipe por trás desse site produz conteúdo para que o apostador encontre tudo o que precisa para apostar com confiança.

Dentro do ApostaConfiável, é possível encontrar também diversos guias gratuitos sobre formas de pagamentos, eSports, bônus de apostas e análises de jogos específicos que vão além das apostas esportivas. Essa ampla cobertura do site ApostaConfiável permite que o apostador tenha todo o conteúdo que precisa para abrir a sua conta em um site confiável e apostar.

O time por trás do ApostaConfiável é brasileiro e cria o conteúdo voltado especificamente para o apostador do Brasil. Essa qualidade de criação de conteúdo nativa é um dos diferenciais, já que os criadores de textos conseguem se colocar na posição do apostador brasileiro, uma vez que também já experimentaram esse tipo de entretenimento.

Mais informações: https://apostaconfiavel.com/

Futebol.com

Outro site bem interessante quando o assunto é apostas esportivas é o Futebol.com. Disponibilizando análises rápidas e fáceis sobre os principais jogos do dia, analisando também sites de apostas brasileiros e oferecendo palpites de futebol gratuitos, o Futebol.com é o guia ideal para previsões de apostas.

Diferentemente do ApostaConfiável, o Futebol.com oferece análises de diversas competições, incluindo o Brasileirão Séries A e B, Copa do Brasil, além de campeonatos internacionais, como Premier League e La Liga, por exemplo. A ideia dessa startup é servir como guia para quem gosta de ler previsões de apostas para diversos jogos em todo mundo.

Mais informações: https://www.futebol.com/

SofaScore

Quem gosta de análises mais detalhadas sobre os times e esportes pode encontrar na SofaScore a plataforma ideal para apostar. Nesse site são listadas diversas informações sobre jogos entre times nacionais e internacionais, bem como estão disponíveis estatísticas avançadas sobre as equipes.

O site da SofaScore oferece previsões de apostas para times brasileiros e tem diversas estatísticas gratuitas que surpreendem. Dentro do quadro de uma equipe você pode encontrar dados como se a maior parte dos gols dela foram marcados de cabeça, dentro ou fora da área, bem como percentual de vitórias em casa, empate ou fora.

Um ponto bem interessante da SofaScore é que você pode encontrar informações sobre futebol, basquete, beisebol e diversos outros esportes. A cobertura da SofaScore é realmente muito ampla e isso faz dela uma das principais referências quando o assunto é estatísticas esportivas gratuitas.

Mais informações: https://www.sofascore.com/pt/

Transfermarkt

Janelas de transferência sempre movimentam muito o mercado de apostas esportivas, mas ficar por dentro das movimentações do mercado é algo muito desafiador para quem acompanha esportes. Por isso, a Transfermarkt serve como referência para quem deseja saber informações sobre transferências de jogadores entre equipes.

É muito fácil encontrar as informações sobre transferências, dados sobre as equipes e histórico de atletas dentro da Transfermarkt. Até mesmo notícias e rumores de mercado podem ser encontrados na Transfermarkt. A qualidade de suas informações e facilidade de acesso a sua plataforma garantem que o apostador encontre diversos dados de transações rapidamente.

Um ponto muito interessante da Transfermarkt é que ela é de origem portuguesa. Com isso, o apostador brasileiro consegue compreender, em nível nativo, as informações que são disponibilizadas. Para quem deseja ir além das informações disponibilizadas, há também um fórum gratuito que permite o engajamento dos fãs de esportes.

Mais informações: https://www.transfermarkt.com.br/

oGol

A última startup que também entrou no mercado de apostas com tudo e oferece diversas informações gratuitas para o apostador é o site oGol. Essa plataforma tem muitos dados dos times de futebol brasileiros, internacionais, fichas de jogadores, médias de gols das equipes e muito mais.

Toda a informação disponibilizada em oGol está disponível em português e as atualizações acontecem diversas vezes ao dia. Seja para acompanhar transferências, analisar estatísticas ou ver previsões para jogos de futebol, esse site é referência para diversos apostadores brasileiros.

Mais informações: https://www.ogol.com.br/

Maiores investimentos geram boas expectativas

O crescimento do mercado de apostas brasileiro e as diversas possibilidades de adquirir informação por parte do brasileiro são elementos que dão força para um maior investimento nesse setor. Especialistas acreditam que ainda mais plataformas serão lançadas ao longo dos próximos anos.

Afinal, o mercado de apostas brasileiros ainda tem muito crescimento pela frente. Portanto, vale a pena que o apostador comece a utilizar as plataformas que já existem para, quando surgirem novas opções, já estar por dentro de como esses sites funcionam e como é possível apostar da melhor maneira possível.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.