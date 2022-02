Terapia do Esquema: o que você precisa saber antes de se especializar nesse método integrativo

Apoie o 247

Todos os seres humanos têm esforços para conexão, compreensão e crescimento. Somos moldados por um desejo profundo de sermos conhecidos, vistos e reconhecidos à medida que nos esforçamos para entrar em contato com partes de nós mesmos que estão congeladas, presas ou sofrendo.

Quanto mais nossos esforços são frustrados por privação, negligência, trauma ou perda, mais profundos e dolorosos nossos anseios podem se tornar. Todos nós temos uma necessidade fundamental de crescer, curar e tornar o nosso melhor “eu”. E o resultado pode ser uma sensação de vitalidade e energia renovada.

Para alcançá-lo, muito tem-se recomendado a terapia do esquema, que é um tipo mais novo de tratamento que combina elementos da terapia cognitivo-comportamental (TCC), psicanálise, teoria do apego e terapia focada na emoção, entre outros.

Profissionais da área tem se especializado cada vez mais, buscando inclusive ampliar seus conhecimentos, e nessa hora a dica é fazer um curso de Terapia do Esquema Online que ofereça conteúdo de especialistas na área , aprofundando cada um dos temas relevantes como: neurobiologia dos esquemas, estratégias cognitivas/vivenciais e desenvolvimento da personalidade.

Essa abordagem integrativa visa tratar distúrbios de personalidade e outros problemas de saúde mental que nem sempre respondem a outras opções de tratamento. E, além disso, pode ser particularmente útil para o tratamento do transtorno de personalidade limítrofe.

Na terapia do esquema, o terapeuta busca descobrir e entender os esquemas de seus pacientes, às vezes chamados de esquemas mal-adaptativos iniciais. Tendo em vista que esquemas são padrões inúteis que algumas pessoas desenvolvem se suas necessidades emocionais não forem atendidas quando crianças.

Muitos clientes que iniciam a terapia do esquema às vezes passaram anos em outros tipos de terapias, obtendo insights valiosos, mas muitas vezes frustrados pela falta de progresso. A terapia do esquema é especialmente útil no tratamento de depressão crônica e ansiedade e dificuldades de relacionamento. E também ajuda a prevenir a recaída entre os toxicodependentes.

Esse tipo de tratamento permite mudanças em pacientes que se sentem desesperançados com seus padrões autodestrutivos, porque esses comportamentos problemáticos podem parecer tão arraigados que parecem ser parte de sua própria identidade.

Ou seja, é uma abordagem estruturada e que oferece uma base consistente de atuação ao terapeuta, se tornando uma boa alternativa para estudantes e profissionais que desejam se especializar em uma área da saúde mental e neurológica.