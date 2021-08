Tesla anuncia protótipo de robô humanoide para 2022

No final do evento Tesla Al Day, no qual a empresa apresentou algumas de suas inovações de inteligência artificial para navegação autônoma, uma delas foi o Tesla Bot, durante o momento “One More Thing”. edit

Conteúdo de Parceiros

No final do evento Tesla Al Day, no qual a empresa apresentou algumas de suas inovações de inteligência artificial para navegação autônoma, uma delas foi o Tesla Bot, durante o momento “One More Thing”. Muitos sites de notícias trouxeram informação e também a preocupação de especialistas.

Segundo o bilionário Elon Musk, o Tesla Bot terá 1,72m e pesará 56kg, poderá levantar até 150kg e se movimentar a 8 km/h. Ele explica que a pouca velocidade se dá para, caso haja uma revolta, ser possível fugir do robô. A finalidade principal do humanóide é que ele seja usado em tarefas repetitivas e entediantes, de acordo com a necessidade de seu dono.

O robô é um protótipo, com inteligência artificial da forma que já conhecemos, porém com outras funcionalidades. Porém, alguns roboticistas contrários à forma de funcionamento do humanóide , trouxeram argumentos muito relevantes sobre o tema.

PUBLICIDADE

Eles afirmam que nenhum laboratório de pesquisa robótica chegou perto de nada que se pareça com um robô humanóide. O mais próximo disso é um robô da empresa Boston Dynamics, chamado Atlas, porém a grande diferença é que a empresa vive de investidores e recebimento de verbas de pesquisa e sua tecnologia ainda não alcançou nem mesmo os carros da Tesla.

Musk está acreditando na expertise dos engenheiros de sua empresa e em suas experiências com a avançada tecnologia de inteligência artificial que possuem. À priori, eles usarão os mesmos softwares de navegação usados nos carros da Tesla para programar os robôs para se comportarem como humanos em algumas tarefas.

PUBLICIDADE

A ideia inicial é criar robôs que não tenham os defeitos normais que um ser humano tem, potencializando, assim, as suas funcionalidades. O mundo no qual se vive é todo projetado para bípedes com dois membros inferiores e superiores, por isso, para cumprir as necessidades básicas com excelência, o humanóide também precisa ter esse mesmo formato.

De acordo com o próprio Elon Musk, o bot terá 40 atuadores eletromagnéticos, ao invés dos hidráulicos de seu então concorrente Atlas. Eles serão distribuídos da seguinte maneira: 12 nos braços, dois no pescoço, dois no torso, 12 nas pernas e 12 nas mãos. A ideia é que as mãos correspondam ao mesmo nível de uma mão humana e até melhor, por não contar com as deficiências e falhas que um humano é propenso a ter.

PUBLICIDADE

O bilionário prometeu apresentar um protótipo até o ano que vem. Muitos especialistas da área desacreditam que ele consiga, devido às centenas de complexidades existentes nesse projeto. Isso se deve por causa dos pormenores do dia a dia em que os robôs terão de se adaptar, como por exemplo, objetos no meio do caminho, desníveis etc.

Talvez a proposta de Musk seja bem menos funcional do que ele deseja, ainda mais pela data na qual ele passou. Ou então que o robô seja um protótipo mais simples que faça apenas tarefas mais simples, como andar, trocar um pneu ou levantar objetos pesados.