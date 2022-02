Times brasileiros de CS:GO se destacarão em 2022?

Apoie o 247

A agenda de torneios de e-sports 2022 já inclui eventos importantes, como as competições de Counter-Strike: Global Offensive, atraindo espectadores ao redor do mundo. Os times brasileiros de CS:GO ocuparam posições de destaque na última temporada e prometem o mesmo para este ano.

Segundo alguns sites de apostas, os brasileiros têm grande chance de chegar ao topo nesta temporada em pelo menos um dos grandes torneios mundiais. Os principais eventos competitivos do ano já possuem datas marcadas para acontecer e enquanto a hora não chega, já existem especulações quentes sobre o desempenho das equipes.

Os times brasileiros estão bem representados e, como nas temporadas passadas, sempre chegam aos primeiros lugares. Portanto, compilamos alguns materiais que indicam algumas projeções para os campeonatos de 2022.

Sendo assim, será que os times brasileiros terão destaque em CS:GO (Counter- Strike: Global Offensive) nos torneios de 2022?

Melhores times brasileiros de CS:GO

As equipes brasileiras são diversificadas nos cenários competitivos de Counter-Strike, isso porque, os times com maiores desempenhos estão atuando em solo internacional.

Sendo assim, comentaremos sobre alguns dos maiores times brasileiros de CS:GO atualmente. Confira!

FURIA Esports

É um dos maiores e mais conhecidos times brasileiros, fundado em 2017 e atualmente situado nos Estados Unidos. A equipe é considerada um dos melhores 10 times do mundo e está frequentemente presente em vários campeonatos de prestígio.

GODSENT

Apesar de ser uma das mais novas equipes brasileiras anunciadas (2021) é um time que já está nos holofotes de CS:GO. O time faz parte de uma organização Européia, e seu lugar já está garantido nos campeonatos na Europa e América do Norte.

MIRB

Made In Brazil (MIBR) é uma equipe que desde 2018 está de volta aos jogos depois de ser adquirida pela organização americana Immortals. Fundado em 2003 foi um dos times brasileiros de maior força nos jogos eletrônicos dos anos 2000 e desde seu retorno já participou de alguns campeonatos mundiais conquistando novamente confiança.

PaiN Gaming

É a maior organização de jogos eletrônicos da América Latina. Fundada em 2010, hoje joga e reside nos Estados Unidos. A PaiN Gaming, além de outros jogos, também assume um papel de pioneirismo em CS:GO, sendo considerada uma das equipes mais tradicionais brasileiras nos campeonatos ao redor do mundo.

Em um cenário global, o jogo esportivo Counter-Strike: Global Offensive conta com um repertório de times vasto, com nomes de pequeno e grande porte. As partidas são seletivas e, para grandes competições, são necessários jogadores de alto nível.

Sendo assim, trouxemos os times brasileiros com mais visibilidade nos campeonatos mundiais e ademais serão destaque para esse ano.

Times brasileiros de CS:GO que prometem destaque em 2022

Sabemos que existe uma variedade de jogos e competições de esportes eletrônicos. Porém, aqui focaremos nas promessas para dois grandes campeonatos mundiais: Intel Extreme Masters Season XVI – Katowice 2022 e Counter-Strike: Global Offensive Major Championships.

A grande popularidade e audiência dos campeonatos mundiais de CS:GO, voltando em 2021, trouxe novamente um crédito para os times brasileiros. Como visto, as equipes brasileiras já possuem uma visibilidade mundial e prometem torneios vitoriosos para esse ano.

Os campeonatos acontecem ao longo do ano e já possuem classificados brasileiros na disputa. Times como FURIA, GODSENT e MIRB estão classificados para a temporada do IEM Katowice 2022. A principal aposta para esse torneio está sendo FURIA. Com sua participação garantida já na etapa principal do campeonato, acumula 2325 pontos e o primeiro lugar no ranking da América do Norte.

GODSENT não fica atrás no principal ranking do IEM Katowice. Ocupando o terceiro lugar – na categoria da América do Norte – com 755 pontos, é a segunda aposta para se destacar em 2022.

Logo mais, podemos citar MIRB. Com 205 pontos acumulados, promete fazer uma ótima temporada e ganhar destaque nos próximos torneios. Atualmente, o time tem consistência e um ótimo desempenho nos jogos.

Visto que os times brasileiros de CS:GO retornaram às competições com partidas de alto nível, podemos especular que 2022 promete grande destaque para aquelas que já vêm ganhando espaço nos holofotes mundiais. Mesmo que o nível das competições seja alto, vale a pena acompanhar com grandes expectativas.