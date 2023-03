Times tradicionais têm presença na Copa do Brasil 2024 ameaçada

Apoie o 247

Botafogo, Corinthians, Santos e São Paulo, quatro dos maiores emblemas do futebol brasileiro, têm suas presenças na Copa do Brasil 2024 ameaçadas.

As alterações na forma de acesso à competição têm levantado algumas dúvidas junto dos torcedores e a realidade é que, em virtude dessas alterações, o caminho dos maiores emblemas para a competição está ficando bem mais difícil.

Por esse motivo, importa entendermos exatamente tudo que mudou na forma de classificação para a competição.

Alterações às regras

Anteriormente, a classificação para a Copa do Brasil estava dependente do ranking da Confederação Brasileira e Futebol (CBF).

Por esse motivo, está bom de perceber que os times tradicionais raramente se encontravam em situação de risco e que a classificação para a competição era praticamente uma certeza.

No entanto, no final do último ano, esse sistema sofreu alterações com a intenção de valorizar a participação nos Estaduais.

Para essa edição de Copa do Brasil, 80 das 92 vagas vão ser preenchidas pelas federações estaduais que ficaram com autonomia para decidir a distribuição das vagas. Rio de Janeiro e São Paulo, Estados com as principais competições, ficaram com seis vagas cada: tanto em um Estado quanto em outro, das seis vagas, uma é atribuída pela Copa Estadual e cinco pelo Campeonato.

Porém, se 80 estão associadas aos Estaduais, para quem são as restantes 12 vagas?

No caso, são distribuídas para outras competições. O vencedor da Copa do Brasil, da Série B, da Copa do Nordeste e da Copa Verde têm suas vagas garantidas, tal como os clubes que se classificarem à Libertadores. Se ainda assim sobrarem vagas, os times melhor colocados do Brasileirão e que não tenham conseguido classificação para a Copa do Brasil acabam ficando com elas.

Como os times tradicionais se podem classificar?

Botafogo, Corinthians, Santos e São Paulo têm contas a fazer nessa briga pela classificação para a Copa do Brasil. “Timão”, “Peixe” e “Tricolor Paulista” estão brigando do lado Paulista, ao passo que o Botafogo se debate no lado Carioca.

Através do Paulista, os cinco primeiros do Estadual vão à Copa do Brasil 2024, sendo que São Paulo e Corinthians são sexto e sétimo, respetivamente.

Assim, para se apurarem para a Copa do Brasil 2024 sem depender de terceiros, um dos três times precisaria vencer a Copa Paulista (São Paulo não vai participar) ou a Copa do Brasil 2023 e, no caso das provas continentais, o Corinthians precisaria vencer a Libertadores e Santos ou São Paulo a Copa Sul-Americana.

Por outro lado, a vaga na Copa do Brasil também se pode decidir pela classificação final no Brasileirão. Aí, Corinthians, Santos e São Paulo terão que terminar em zona de acesso à Libertadores.

No Rio de Janeiro, o Botafogo tem a vida mais facilitada. Antes da Copa Estadual, ainda poderá se apurar através da Taça Rio, competição para os times que ficaram entre o 5º e 8º lugar na primeira fase do Carioca. Em caso de vitória, se garantirá na Copa do Brasil 2024.

Esses são as contas e estatísticas para Corinthians, Botafogo, Santos e São Paulo no caminho que, esperam seus responsáveis e torcedores, termine com a chegada na Copa do Brasil 2024.

