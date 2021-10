Transferência de Mo Salah? Diz-se que o Manchester City está interessado em assinar com Mohamed Salah

Apoie o 247

Salah está aparentemente à beira de ser vendido pelo Liverpool

O atual contrato de Salah com o Liverpool expira em 2023, mas o clube tem mostrado pouco interesse em atender às suas exigências de 30 milhões de euros por ano. Ele despertou a atenção do Manchester City, com a expectativa de que os campeões da Premier League fizessem uma oferta de cerca de 75 milhões de euros para adquirir o jogador egípcio no próximo verão.

O Manchester City está de olho na situação de Mohamed Salah, de acordo com um relatório do El Nacional. O jogador do Liverpool foi identificado como um alvo potencial para os atuais campeões ingleses, continuando a enfrentar um futuro incerto em Anfield. Os totalizadores/ totalizators estão interessados em ajustar suas apostas de acordo com a situação que possa surgir.

Além disso, ele tem estado em excelente forma para o Atlético de Madri durante toda a temporada da Liga dos Campeões da UEFA. Ele vem marcando gols por diversão na competição, notadamente marcando dois contra o FC Porto e um gol contra o Milan. O Manchester City tem demonstrado interesse por ele como resultado de sua qualidade consistente no nível mais alto do futebol.

Nesta temporada, Salah tem sido o foco de muita atenção na Premier League, uma vez que ele começou a jogar. O atacante marcou sete gols e ajudou outros quatro em apenas oito jogos, colocando-se à frente do Liverpool na tabela do campeonato.

Raheem Sterling, um dos principais atacantes do Manchester City, deve deixar o clube em janeiro, sendo o Real Madrid o último clube a manifestar interesse em seus serviços.

O histórico de Salah como jogador de alto nível se encaixa perfeitamente na conta. O internacional egípcio poderia ser uma atualização da Sterling enquanto, se tudo der certo, se torna a solução para os problemas de gol do Manchester City.

Além disso, espera-se que Bernardo Silva não assine uma prorrogação do contrato com o Etihad no verão, com o Barcelona interessado. As possíveis saídas do Sterling e Bernardo Silva podem proporcionar espaço para que o Manchester City adquira outro atacante de primeira linha na próxima temporada.

No entanto, as chances de ele se mudar para o Manchester City permanecem reduzidas, já que tais transferências na Premier League são extremamente incomuns e precisam de um investimento significativo por parte do City. É claro que, assim como no LV BET kazino online , há uma chance. Além disso, tem havido muita tensão no Liverpool para renovar o contrato de Salah, e não será surpreendente se eles o fizerem, especialmente se ele mantiver sua forma ardente durante toda a temporada.