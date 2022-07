Três estratégias de apostas que os brasileiros usam com frequência

Apoie o 247

O brasileiro gosta de dar palpite em tudo. Absolutamente tudo é motivo para se dar pitaco. Daí a aposta, a distância é praticamente nenhuma. Mas apostasonline.com é coisa séria e, embora entretenimento, não se pode confundir com uma mera brincadeira. O apostador deve entender que apostas comprometidas é aposta feita a partir de uma estratégia. Ninguém nasce estrategista, faz-se assim devido à experiência que se vai adquirindo.

A experiência é uma força que te impulsiona no sentido de renovar-se e tornar-se melhor no que faz. E se o que você faz para divertir-se, como entretenimento, e ainda por cima pode auferir ganhos, por que não construir estratégias que otimizem sua experiência? Se as antigas estratégias já não surtem o efeito desejado, é hora de mudá-las. Vejamos as três principais estratégias/condutas utilizadas pelos brasileiros.

Claro que você já considera elementos como preço da aposta, prêmios e probabilidades em sua estratégia, mesmo porque a relação entre estes elementos é matematicamente sutil, e creiam, não são estáticas. Se em relação a tal ponderação sua resposta foi afirmativa, também é claro que você prioriza as combinações aleatórias, jogos combinados e o estabelecimento de uma rotina.

Considerando-se que dentro deste quadro nada lhe é novidade, mas que sua estratégia já não é assim tão satisfatória, haveremos de concordar que mudanças se fazem necessárias. Quem sabe, a primeira grande mudança seja você mesmo, sim, quem sabe você anda desatento, disperso, pouco concentrado? Que tal praticar um pouco sem pensar em custos e ganhos, apenas treinar?

No ambiente virtual, os jogos são, geralmente, oferecidos no modo de jogo real e no modo de prática. Escolhida a opção “prática”, você poderá gastar os créditos virtuais e experimentar o jogo sem arriscar nenhum de seus fundos pessoais. Em outras palavras, você pratica o quanto quiser. Praticando, passará a compreender, ou resgatar os procedimentos e as regras do jogo, poderá observar como as rodadas de bônus são acionadas, além de poder acompanhar as estatísticas. Reciclar-se sempre é altamente recomendável, e na volta ao jogo real, você terá bem claro que equilíbrio e parcimônia são fatores que não podem ser ignorados.

Outra importante mudança que você pode implementar em sua estratégia, diz respeito ao seu autocontrole. Pensemos juntos, se você sente necessidade em mudar sua estratégia de jogo, é porque ela já não o satisfaz, correto? Talvez, não. Talvez a relação custo/ganho, ou se preferir, custo/benefício, esteja sendo frustrada por seu descontrole. O autocontrole talvez seja a ferramenta mais poderosa de um apostador. Um apostador inteligente deve determinar um teto para suas apostas, ou seja, é preciso determinar com antecedência o montante possível para apostar. O simples fato de você saber que tem um valor limitado de fundos à sua disposição, fará com que tome decisões sóbrias e elaboradas em relação às apostas. Chame isso de disciplina tática.

Até aqui, você já se reeducou, primeira mudança, já ponderou acerca do seu autocontrole, segunda mudança, mas alguma mudança ainda se faz premente modificar? Pois bem, agora é hora de repensarmos o próprio jogo, ou os jogos, terceira e última mudança.

Você escolhe um jogo assim ao deus-dará? Não, não jogue aleatoriamente, pare e raciocine sobre o jogo. Opte por jogos com baixa volatilidade e alto RTP, pois são estes jogos que oferecem prêmios com mais alta frequência, mesmo que os valores sejam mais baixos. Caso você resolva apostar em dois jogos, procure um com um Jackpot baixo, e um com Jackpot alto. Em jogos com Jackpot mais alto, a volatilidade costuma ser mais elevada, o que significa que suas chances de lucrar diminuem, mas caso consiga um prêmio, você terá ganho um superprêmio. Equilibre este alto risco com outro jogo de baixo risco e, no mínimo, eventuais perdas estarão devidamente compensadas.

Ainda em relação ao jogo em si, e amarrando todas as pontas da sua mudança de estratégia, subverta a ordem que impera e invista menos e jogue mais. Isso vale para todos os bolsos, mas se o seu orçamento for limitado, vale ainda mais. Você está em um ambiente online, esqueça a vaidade, esqueça, não há ninguém reparando no valor de suas apostas. É questão de fazer as contas, se você aposta valores mais comedidos e de forma contínua, suas chances de obter um Jackpot persistem e mesmo que o ganho não seja assim tão expressivo, não deixará de ser um ganho.

Nunca esqueça, isso tudo é entretenimento, é diversão e, inclusive, com muito boas chances de se obter ganhos. Em outras palavras, diversão e algum dinheiro no bolso só fazem bem. Seja prático, comedido e objetivo.

