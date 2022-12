Três histórias: uma sobre tempo, outra sobre conquistas e a última sobre oportunidades

Apoie o 247

Circula na internet um vídeo feito pelo advogado Marco Túlio Elias Alves, em que ele aparece discursando, remotamente, para um evento da OAB e, durante a sua fala, conta três histórias: uma sobre tempo, outra sobre conquistas e outra, ainda, sobre oportunidades. Seu vídeo tem pouco mais de quinze minutos e mudará o seu dia.

Primeiramente, o tempo.

Marco começa a narrativa contando que ele quase morreu na infância por falta de tratamento médico nos anos 80 — período anterior à Constituição atual, em que não existia saúde pública para os trabalhadores informais, como era o caso de sua mãe, vendedora ambulante.

Ao relatar de forma emocionante como ele e sua família passaram por essa situação difícil, destaca uma frase que ouviu em um podcast: “Estamos vivendo e morrendo ao mesmo tempo”. É por isso que os sonhos e as metas de vida devem ser colocados em prática imediatamente, enquanto ainda se tem tempo.

Depois, as conquistas.

Ao contar a segunda história, o advogado diz que, após se recuperar da doença que quase tirou sua vida, novos planos foram estabelecidos: sua mãe resolveu mudar-se de país para buscar um novo destino. Vendeu tudo o que tinha e comprou dólares.

No entanto, sua iniciativa foi frustrada por seu ex-marido. Ele descumpriu a promessa de cuidar de Marco e de seu irmão por seis meses e de levá-los de carro para outra cidade. Abandonou-os na rua sozinhos.

Frustrada com a notícia de que os filhos haviam sido abandonados na rua, sozinhos, em outra cidade, sua mãe foi de ônibus para buscá-los. No caminho, foi assaltada. Perderam tudo que juntaram — até seus dólares foram levados. Agora não tinham onde morar e precisaram viver separados na casa de familiares.

E quando não havia alternativa, se não vencer, deram um jeito.

Marco conta como sua mãe conseguiu se reerguer. Ela encontrou um emprego como vendedora de livros; tinha esperança no poder transformador da educação e mudou a sua realidade e a de seus filhos com a força do trabalho e com o amor que tinha dentro de si.

"Encontre sua paixão e você conquistará tudo que sempre desejou”, já dizia Steve Jobs.

Por último, as oportunidades.

O advogado Marco começa dizendo que oportunidades estão em todos os lugares e que elas consistem em aproveitar o momento. Para ilustrar isso, ele narra que, no período de sua pós-graduação, foi nomeado como advogado dativo por um professor que era juiz. Marco, portanto, tornou-se responsável por casos de pessoas que não tinham condições de pagar por defesas judiciais e tratou esses casos com a mesma dedicação que tratava aqueles oriundos de clientes pagantes.

No decorrer de anos de trabalho, percebendo que sua dedicação e esforço eram reais, um juiz — que era seu professor — o nomeou como administrador judicial em um processo que serviu de porta de acesso para alavancar sua carreira profissional. A oportunidade estava bem ali na sala de aula; ele soube aproveitá-la. Graças ao seu trabalho e a sua dedicação, a recompensa veio. “Aproveite cada oportunidade como se fosse única”, ele diz.

Essas três histórias deixam uma mensagem muito importante: dê o seu melhor sempre! Mesmo diante de uma doença terrível, de um abandono na rua e de muita escassez, Marco Túlio Elias Alves insistiu em vencer na vida e, em cada oportunidade que recebia, dava o seu melhor para aproveitá-la. Hoje, é um excelente profissional, que serve de exemplo para todos nós.

Você pode assistir o vídeo completo aqui:

Não faz muitos dias havíamos noticiado aqui uma campanha feita pelo mesmo advogado na internet, pela humanização do direito, através da empatia. Um vídeo de um minuto que vale a pena ser assistido.

https://www.marcoadv.com/post/criar-conexoes

