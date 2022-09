Tudo o que necessita saber sobre a nova versão do Soda PDF online

Apoie o 247

Já está disponível na internet para todo o mundo a nova versão do Soda PDF Online. Para quem não conhece ou nunca ouviu falar desta poderosa ferramenta digital, podemos dizer de uma forma resumida que este é o melhor site para converter de word para pdf de toda a world wide web. E a nova versão 14 veio disponibilizar mais e melhores funcionalidades.

A versão 14 do Soda PDF promete melhorar ainda mais a experiência do utilizador a partir da óptica do usuário, introduzindo várias ferramentas que têm sido pedidas nos últimos tempos. Afinal de contas, um dos pilares fundadores da empresa é a satisfação total do cliente, indo ao encontro dos seus objectivos e das suas reais necessidades. E esta versão prova que a empresa prestou atenção ao feedback dos seus seguidores.

NOVAS FERRAMENTAS DA NOVA VERSÃO

A nova versão 14 do Soda PDF que acaba de chegar à internet é uma edição melhorada da ferramenta digital preferida para editar e converter ficheiros pdf. Além disso, inclui algumas novas funcionalidades, incluindo um chat online que permite contacto directamente com o apoio ao cliente, caso tenha alguma questão ou dúvida que necessite de ver esclarecida. Afinal de contas, a ajuda de um especialista na ponta dos dedos é sempre útil.

Mas não só. A provar que o feedback e a avaliação dos seus utilizadores é muito importante, esta nova versão do programa disponibiliza uma funcionalidade onde qualquer pessoa pode adicionar uma sugestão. A empresa garante que todos os comentários são lidos, avaliados e tidos em consideração para o futuro. Aliás, foi assim que muitas das novas ferramentas foram desenvolvidas.

O QUE SÃO FICHEIROS PDF

Já alguma vez pensou como surgiram os pdf? E o que significa pdf? Comecemos precisamente por aí. PDF sãs as iniciais de Portable Document Format, o que traduzido livremente para português dá algo como Formato de Documento Portátil. Este o nome da extensão dado ao tipo de documento criado pelo inventor John E. Warnock, que quis criar um tipo de ficheiro compacto, que permitisse partilhar de forma fácil e segura documentos entre utilizadores com diferentes softwares e dispositivos, sem este perder qualidade ou a formatação original.

O pdf tornou-se assim na extensão preferida de milhares de utilizadores, empresas e profissionais, que precisam de partilhar documentos de forma fácil e eficiente. Afinal de contas, o pdf não só permite partilhar documentos de forma compacta, como Arante também que estes não podem ser alterados, o que a tornam na extensão perfeita para partilhar também dados sensíveis e importantes. Profissionais e amadores utilizam assim diariamente ficheiros pdf, de forma casual ou de forma altamente especializada.

SODA PDF - UMA SÓ FERRAMENTA COM VÁRIAS FUNCIONALIDADES

O Soda PDF tornou-se assim numa ferramenta digital fundamental e omnipresente no dia-a-dia de milhares de utilizadores em todo o mundo. Afinal de contas, este é um programa que concentra num só várias funcionalidades, permitindo assim optimizar recursos e, consequentemente, poupar tempo e dinheiro. E como é sabido, nunca tanto como hoje foi verdade a máxima de que tempo é dinheiro.

Assim, com o Soda PDF pode converter, editar, converter, fundir ou separar documentos pdf. Pode ainda assinar digitalmente e até mesmo editar o texto de uma imagem digitalizada, graças à sua mas avançada tecnologia OCR. O Soda PDF é um editor que funciona de forma online, o que significa que não precisa de descarregar e instalar qualquer software no seu dispositivo, e que é gratuito nas funcionalidades mais básicas.

UM PROGRAMA TOTALMENTE SEGURO

Finalmente, mas não menos importante, o Soda PDF é ainda uma ferramenta digital totalmente segura. Os ficheiros que são convertidos ficam alojados nos seus servidores apenas durante 24 horas, sendo depois apagados de forma permanente. O Sofa PDF segue todas as normas internacionais de protecção de dados, de forma a garantir a total privacidade dos seus utilizadores. E, além disso, utiliza a tecnologia de ponta de encriptação de dados, para assegurar que a informação dos seus usuários não cai nas mãos de terceiros.

