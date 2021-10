Vale investir em Criptomoedas em 2021? O Sucesso da Criptomoeda nas novas gerações?

Apoie o 247

Criptomoeda é atualmente a palavra da moda no mundo dos investimentos. Mas o que realmente é uma criptomoeda? Será que você, caro leitor, já ouviu falar em alguma das várias criptomoedas do mercado, como a famosa Bitcoin?

A pergunta mais importante, porém, é: Será que você deve investir em criptomoeda no ano de 2021?

Com a recente alta de basicamente todas as criptomoedas, muita gente, sobretudo da geração Z ganhou bastante dinheiro através das moedas modernas.

Te convidamos a ler a continuação deste artigo, onde vamos te dar uma base sobre o que é criptomoeda, e quais são as Melhores Criptomoedas para Investir, entre outros.

O que são Criptomoedas

As criptos são nada mais, nada menos que ativos digitais que as pessoas usam como investimentos e também para compras online.

É quase como se fosse realmente uma nova moeda fiduciária. Da mesma maneira que o real pode nos prover várias experiências no Brasil, as criptomoedas podem fazer o mesmo no mundo todo.

Cada cripto é uma linha de código exclusiva. As criptomoedas não podem ser copiadas, e são muito difíceis de serem rastreadas, pois as transações são feitas de pessoa para pessoa na web sem um intermediário, como um banco ou governo.

E esse é justamente o fator mais atrativo para os jovens.

Como rrmazenar Criptos?

Agora nosso papo vai ficar um pouco mais técnico.

É possível armazenar suas criptomoedas em algo chamado carteira digital. As carteiras digitais podem ser encontradas em aplicativos de corretoras ou através do vendedor onde você compra suas moedas.

Sua carteira fornece uma chave privada, que é um código exclusivo que você insere para assinar digitalmente as compras. É basicamente uma prova matemática de que a troca foi legítima.

As criptos também usam uma tecnologia que oferece muita segurança aos investidores. Estamos falando da inovadora blockchain.

Essa tecnologia é como se fosse um recibo muito extenso que continua crescendo a cada troca de criptografia. É um registro público de todas as transações que já aconteceram em uma determinada criptomoeda.

Basicamente, podemos dizer que o blockchain é como um livro de registros de cartórios.

Algumas das Criptomoedas disponíveis no mercado

O Bitcoin é a cripto mais famosa - e também a mais valiosa - do mercado. Porém, existem mais criptomoedas além do Bitcoin, e iremos falar de algumas mais abaixo.

Ethereum

O Ethereum é a criptomoeda mais popular depois do Bitcoin.

E embora o Ethereum seja como o Bitcoin com suas moedas criptográficas (chamadas de Ether), é um pouco diferente também.

Isso se deve ao fato de que é possível minerar suas próprias moedas.

A mineração acontece quando as pessoas usam seus super computadores para resolver problemas matemáticos super complicados que garantem que as novas transações criptográficas estejam corretas, o que contribui para o blockchain.

Dogecoin

A Dogecoin começou como um meme, no ano de 2013. Hoje em dia, o cenário mudou, e muitas pessoas estão enriquecendo com sua valorização.

Na cotação atual, um dogecoin equivale a R$ 1.35.

Criptos são um bom investimento em 2021?

Investir em criptomoedas pode ser sim uma boa maneira de construir riqueza para o seu futuro.

Porém, recomendamos que você esteja sempre a par das notícias do mundo cripto. Assim como todo investimento, você precisa estar atento às movimentações do mercado.

Esteja atento para as ondas de alta, e também das quedas, pois as criptos não estão imunes às quedas.