Veja como proteger conversas no WhatsApp pelo iPhone

Algumas conversas em aparelhos eletrônicos, são importantes tanto de forma pessoal quanto profissional e, portanto, não podem ser perdidas no decurso do tempo. Dessa forma, é essencial saber como proteger conversas no WhatsApp.

No Brasil, os sistemas operacionais de celular mais conhecidos são o Android e o IOS. Contudo, como as técnicas para proteger as conversas em ambos são completamente diferentes, para evitar confusão, hoje o foco será apenas no iPhone.

É inegável que algumas conversas têm um caráter afetivo tão forte, que precisam ficar guardadas eternamente. Desse modo, se você tem interesse em alcançar esse objetivo, veja algumas formas que podem lhe ajudar.

Quais são os tipos de proteção de conversas?

Na prática, existem duas formas de proteger conversas, a primeira é certificando que ninguém consiga lê-las quando você não estiver por perto. A segunda, é salvando todos os dados em um ambiente externo, pois assim as chances de cair nas mãos erradas diminui mais ainda.

Acontece que, por mais que um aparelho seja seguro, existem diversos acontecimentos externos que podem comprometê-lo. Por exemplo, quebra de celular, troca ou até mesmo um furto. Dessa maneira, é essencial saber como proteger conversas no WhatsApp em locais independentes do celular, como computadores.

Como proteger as conversas no WhatsApp de acessos indevidos?

Infelizmente, não é incomum contas pessoais e profissionais serem clonadas para que hackers tenham acesso aos dados, desse modo muitos deles utilizam métodos escusos para obter, por exemplo, dados financeiros. Mas, pela sorte de todos, tem uma forma simples de proteger as conversas. Veja algumas delas a seguir.

Ative a verificação em duas etapas

A verificação de duas etapas é uma ferramenta do próprio WhatsApp nos celulares que funciona em iPhone, onde o usuário precisa digitar um código PIN enviado por SMS e inserir uma senha de seis dígitos na tela do aplicativo.

Vale trazer que esse processo é muito proveitoso. Afinal, caso alguém tente invadir o seu WhatsApp, provavelmente não conseguirá ter acesso ao PIN enviado para o seu celular e muito menos, a senha padrão. Sendo, portanto, um método seguro.

Para fazer o processo, você terá que clicar na opção “conta”. Em seguida, clicar em “Confirmação em duas etapas” e depois, basta colocar a senha de seis dígitos. Além disso, será necessário informar um endereço de e-mail ativo para caso você esqueça a senha, e por fim, clique em “Ok” para confirmar.

Bloqueie o aplicativo com a sua digital

Muitas pessoas não sabem, mas além do bloqueio da tela do celular alguns celulares dão a opção de utilizar o recurso padrão do WhatsApp, estamos falando do desbloqueio através do desenho na tela. Dessa forma, mesmo que alguém saiba a sua senha do aparelho, não conseguirá visualizar as suas mensagens.

É muito importante ter a ciência de que esse método só será eficaz se as senhas forem divergentes. Então, para não confundir, tente anotar cada padrão e guarde em um local seguro. Ou faça diversas vezes para memorizar.

O processo é bem simples, basta clicar em “configurações”, depois “conta” e por fim “privacidade”. Vale informar que alguns modelos de iPhone vão disponibilizar a opção de reconhecimento facial, enquanto outros, apenas a biometria.

A biometria está disponível no WhatsApp WEB?

Pensando na satisfação do consumidor, a biometria funciona no WhatsApp WEB. Essa ferramenta é essencial para quem usa o aplicativo como ferramenta de trabalho ou até mesmo tem hábito de usá-lo sempre no PC. Assim suas informações continuam seguras, mesmo se alguém tentar utilizar o seu dispositivo.

Para saber como proteger conversas no WhatsApp, você terá que configurar a biometria do sistema de configurações do celular. Assim, quando houver conexão pelo computador, ele sempre pedirá para que a biometria seja configurada no aparelho.

Como fazer para guardar as conversas do WhatsApp com segurança?

Agora que você já sabe como proteger as mensagens no próprio celular, o próximo passo será saber como mantê-las seguras em um local externo. Ou seja, como guardar as mensagens em um computador ou até mesmo em outro aparelho.

A verdade é que, na internet, existem diversos softwares que ajudam a passar os dados do celular para o computador. Contudo, quando o assunto é referência e eficiência, o melhor é o MobileTrans . O MobileTrans é um programa que roda tanto no Windows quanto no MAC.No caso, ele consegue realizar todo backup do aparelho de forma segura e se quiser, passar os dados de um iPhone para o Android. Na prática, essa ferramenta é uma facilitadora de processo. Afinal, é só conectar o aparelho com apenas um click ele já fará todo processo sozinho. Logo, ele é uma ótima opção para quem quer saber como proteger conversas no WhatsApp.

Como fazer o backup com o MobileTrans?

A primeira etapa para fazer o Backup do WhatsApp no iPhone é baixar o MobileTrans. Em seguida, você terá que conectar o celular com o cabo USB no computador. Depois, selecione a opção “Backup WhatsApp messages”. A opção informada fica no lado direito do programa. Quando você localizar essa opção, o próximo passo será clicar em “Backup WhatsApp messages” e por fim, clique em “Start”.No caso do iPhone, assim que você clicar em “Start” ele começará a fazer backup do whatsapp no iPhone será de forma automática. Então, basta esperar a barra verde que aparecerá na tela carregar completamente e assim, todos os dados estarão protegidos.

Como acessar o backup que foi feito no computador?

Para acessar os arquivos nos quais você fez o backup, basta conectar o celular no computador, abrir o MobileTrans e selecionar a opção “Restore to Device”, que fica na mesma parte do WhatsApp que o programa mostra.

Quando você fizer isso, o software detectará todos os arquivos e mostrará para você cada um deles com a data do backup e tamanho. Além disso, ele irá mostrar o nome do dispositivo. Desse modo, fica inegável que o MobileTrans realmente mostra como proteger conversas no WhatsApp.

Como passar os dados de um celular para o outro?

A verdade é que, proteger os dados pode ser feito passando os mesmos para um computador ou até mesmo para outro celular. Então, se você não quer ficar dependente do computador para acessar as suas informações, não se preocupe! O MobileTrans pode ajudar.

O primeiro passo para desvendar o mistério de como proteger conversas no WhatsApp passando-as para outro celular é conectando os dois aparelhos no pc. Depois, é só apertar “start”, esperar o programa reconhecer os dois aparelhos e por fim, escolher qual irá receber os dados.

O MobileTrans funciona no WhatsApp Business?

Para a felicidade de todos, se torna possível rodar o MobileTrans mesmo que seja no WhatsApp Business. Então, se você tem a sua empresa e está com medo de perder as negociações, não precisa mais se preocupar, pois este aplicativo vai te ajudar a resolver isto.

Vale trazer que, para o iPhone o mesmo método de como proteger conversas no WhatsApp pessoal e profissional são os mesmos. Logo, basta só efetuar o processo e assim, esse programa só trará benefícios.

